中在西沙永興島開五金店 之前已有火鍋店 恐引越南不滿

中國在永興島開設五金行。（取材自「中國三沙」微信公眾號）

中國近年在其所實際控制的南海諸島上，持續完善生活便利措施，繼火鍋店、咖啡 店與軍營超市後，最新進展是五金行也已經在永興島開設，並且提供了「數千種」商品，涵蓋工具配件、門窗配件、電車配件、油漆等多種類別。

根據三沙市人民政府微信公眾號2日晚間消息，「鑫宜五金店」8月1日在永興島正式掛牌運營，這間五金行位於機場路機場貨運站旁，面積約100平方米。店內採用開放式布局，設有12個貨架，劃分8個類別區域，將工具配件、電器配件、安全消防、水管、門窗配件、電車配件、油漆等數千種商品科學歸類，同時店內還設有諮詢台，確保顧客購物過程更加便捷高效。

國企三沙市天勤服務管理有限公司綜合組副主管王海隴表示，鑫宜五金店前期籌備近兩個月時間，並向各島礁駐島軍民警徵集日常所需的五金用品，「目前店裡的陳列物品已配備齊全，可供駐島居民採購」。

三沙市是2012年設立的地級市，隸屬於海南省，治所就設在西沙群島的永興島，該座島嶼是南海人口最多的島嶼，係以1946年中華民國政府遣去接收的國軍「永興」號巡邏艦命名，1950年海南島戰役後國軍撤離，後由中共控制迄今。截至2020年底，三沙市共有2333名常住人口。

近年中國方面持續加速建設已控制的各島礁，除吹沙填海增加土地面積外，相關配套措施也愈來愈完善，如2023年2月迄今，永興島已有咖啡餐飲店「椰語堂福山咖啡三沙聯名店」、火鍋店「寬窄巷子」開幕營運，此外，南沙群島的永暑礁、渚碧礁、美濟礁等也已於2023年初啟用「軍營超市」。

不過在永興島開五金行是否會引起同樣對該島有主權聲索的越南 不滿，仍需觀察，因為2023年5月越南外交部副發言人范秋姮曾在記者會上就「寬窄巷子」開店表示，「越南擁有足夠法律依據和歷史證據來證明本國對西沙群島（越稱黃沙群島）的主權是符合國際法」。她強調，越南堅決反對侵犯越南對該群島的主權和有關權利的行為。

此外，越南已經在今年7月17日正式向聯合國 大陸架界限委員會提交南海（越稱東海）中部海域越南200海里以外大陸架外部界限劃界案，當時越南再次重申了越南對西沙（越稱黃沙）和南沙（越稱長沙）兩個群島的主權符合國際法和越南按照「聯合國海洋法公約」確立的南海上越南各海域的權利，並表示「已向有關國家通報」。

但中國外交部發言人林劍回應指出，越方相關主張涵蓋「中國南沙群島的部分區域」，侵犯了中國的領土主權和海洋權益。根據大陸架界限委員會「有爭端、不審議」相關議事規則，委員會不會審議、認定越南和菲律賓有關劃界案。「此類舉動實際沒有任何意義，只會突出分歧、激化矛盾，無益於爭端的解決」。