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中泳隊今年藥檢600次 網轟：怎不查「紫薯隊」

中國新聞組／北京4日電
國際奧委會稱中國游泳隊今年已藥檢600多次，消息一出引爆中國網友怒火。（取材自微博）
國際奧委會稱中國游泳隊今年已藥檢600多次，消息一出引爆中國網友怒火。（取材自微博）

國際奧委會2日稱「中國游泳隊是巴黎奧運上接受興奮劑檢測最多的隊伍，今年已藥檢600多次」引爆中國全網怒火，怒批美國游泳選手賽後個個臉紅成「紫薯隊」，相關單位不去查美國選手是否用了禁藥，反而淪為美國的打手用藥檢打壓中國，西方媒體還一再抹黑，相當可惡。復旦大學教授沈逸直指藥檢已成為西方霸凌中國的武器，中國官方應出面捍衛運動員的清白。

據中國新聞網報導，國際奧委會發言人馬克·亞當斯2日在新聞發布會上回答記者提問時表示：「（中國）游泳隊是巴黎奧運上接受興奮劑檢測最多的隊伍。自1月至今，該隊接受了600多次測試。所以他們經受了全面的檢測。」

亞當斯這句「中國游泳隊今年已藥檢600多次」立刻引爆中國全網怒火，隨即衝上微博熱搜，閱讀量破億，網民們難掩憤怒：「600多次，天吶」，「我不敢相信居然這麼多次！中國對應該抗議，和其他國家一樣次數」，「奧委會不公平」，「600多次都合格，代表中國選手乾乾淨淨，中國官方該出面捍衛運動員的清白，要求西方住嘴」。

大批自媒體發文請美國和相關藥檢組織「解釋一下很多白種運動員游泳之後為何會變紫皮吧？」稱美國游泳隊出水後各個面色發紫無人敢問，中國運動員還沒比賽就被迫當面尿檢數十次，這是對中國運動員身體和心理雙重折磨和侮辱。而且，主辦方這種尿檢方式並沒用在美國運動員身上，赤裸裸雙標方法讓無數網民憤怒，要求給出正確說法。

中國網友質疑美國運動員為何出水時面部變紫，與其他國家運動員臉色完全不同。(視頻截...
中國網友質疑美國運動員為何出水時面部變紫，與其他國家運動員臉色完全不同。(視頻截圖)

對此，復旦大學國際政治系教授沈逸在觀察者網撰文指出，奧運對於西方國家來說就是國家之間的對抗。尤其是此次奧運，美國等西方國家和媒體將藥檢武器化，干擾中國隊訓練，然後再配合側翼、媒體和水軍對中國汙名化。

接著是運動員之間的霸凌。那些有美國反禁藥檢測機構保護傘的特權派運動員，甚至做出了跟希特勒一樣的事情。希特勒在1930年代奧運會上做的最出名的事情就是看到了傑西·歐文斯拿了冠軍獎牌之後，他拒絕頒獎，沒有握手。這種用冷暴力，充滿種族刻板印象、具典型種族主義歧視色彩的方式對中國運動員進行霸凌，有違奧運精神。而挑頭的就是整天把競爭把規則把公平掛在嘴邊的美國。

沈逸呼籲，中國千萬不能用「溫良恭儉讓」的方式回應，一定要嚴肅對待。中國應制止這種非正常性的壓力和霸凌，制止這種以干擾和攻擊影響賽前訓練為目的和為客觀效果的藥檢。不能逆來順受，要發出自己的聲音，傳遞給國際奧委會，讓他們知道中國人的不滿。

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