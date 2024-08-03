復旦大學布達佩斯校區3年沒動靜 美媒：中又一「國際爛尾工程」？

圖為2021年6月，示威著在匈牙利布達佩斯抗議計畫中的中國復旦大學校園。（路透資料照）

匈牙利大專院校即將開學，但原定2024年開學的復旦大學布達佩斯校區卻迄今沒有動靜。復旦大學布達佩斯校區是中匈「一帶一路 」合作規畫的旗艦項目，但遭匈牙利在野黨和部分布達佩斯市民反對，自2021年起擱置至今。美媒認為，這有可能成為中國在海外的又一個「爛尾工程」。

據美國之音報導，匈牙利議會反對黨議員、動量運動（Momentum）副主席頓伯什·馬通（Tompos Márton）表示：「鑑於匈牙利政府目前緊張的財政狀況——幾個重大規畫已經被取消，加上該計畫準備工作不足，我認為完成復旦大學布達佩斯校區計畫的可能性很小。」

復旦大學布達佩斯校區項目源自2021年4月27日由復旦大學與匈牙利政府簽署的戰略合作協議，計畫在布達佩斯共建復旦大學匈牙利校區。據協議，匈牙利政府擬為該項目花費15億歐元，其中13億為中國國家開發銀行貸款 ，校區建設施工由中國建築集團承包。但引發在野黨質疑巨額貸款或將匈牙利拖入債務陷阱，也擔憂學術自由被控制，曾有民眾上街抗議這項計畫。

此後三年，匈牙利朝野就該項目數度交鋒，皆無下文。計畫2024年開學的期限日益臨近，復旦大學匈牙利校區施工和招生卻毫無進展。而且，匈牙利媒體444.hu報導，匈牙利政府為匈牙利復旦大學基金會提供了四處不動產、6億福林（150萬歐元）的維護資金和60億福林（1566萬歐元）的運營資金的去向，在野黨議員稱，匈牙利政府也未如期在今年6月30日前向議會報告。

此前，匈牙利奧班政府與一所位於布達佩斯的美國大學——中歐大學發生了法律糾紛，導致後者被迫搬遷至維也納。中歐大學由匈牙利裔美籍猶太 金融家、慈善家索羅斯出資設立。計畫中的復旦大學布達佩斯校區則由匈牙利納稅人出資。

阿姆斯特丹自由大學人類學教授帕爾·尼里（Pál Nyiri）認為：「如果復旦大學布達佩斯校區最終確實投入運營，那麽很可能比最初宣布的規模小很多，並且可能只會專注於幾個學科，例如自然科學、工程或管理。」

根據原計畫，復旦大學布達佩斯校區將覆蓋工程、醫學、經濟管理和國際關係等學科，擁有約500名教職人員和5000至6000名學生，中國、匈牙利和國際學生各占三分之一。

不過，帕爾也表示，對學術自由的擔憂並非決定性因素，「復旦校區計畫是否會恢復將取決於許多因素，包括金錢、匈牙利政權各成員內部爭奪影響力以及中國的種種利益」。