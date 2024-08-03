我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

巴奧體操／女子跳馬決賽 拜爾斯奪金

復旦大學布達佩斯校區3年沒動靜 美媒：中又一「國際爛尾工程」？

中國新聞組／北京3日電
圖為2021年6月，示威著在匈牙利布達佩斯抗議計畫中的中國復旦大學校園。（路透資料照）
圖為2021年6月，示威著在匈牙利布達佩斯抗議計畫中的中國復旦大學校園。（路透資料照）

匈牙利大專院校即將開學，但原定2024年開學的復旦大學布達佩斯校區卻迄今沒有動靜。復旦大學布達佩斯校區是中匈「一帶一路」合作規畫的旗艦項目，但遭匈牙利在野黨和部分布達佩斯市民反對，自2021年起擱置至今。美媒認為，這有可能成為中國在海外的又一個「爛尾工程」。

據美國之音報導，匈牙利議會反對黨議員、動量運動（Momentum）副主席頓伯什·馬通（Tompos Márton）表示：「鑑於匈牙利政府目前緊張的財政狀況——幾個重大規畫已經被取消，加上該計畫準備工作不足，我認為完成復旦大學布達佩斯校區計畫的可能性很小。」

復旦大學布達佩斯校區項目源自2021年4月27日由復旦大學與匈牙利政府簽署的戰略合作協議，計畫在布達佩斯共建復旦大學匈牙利校區。據協議，匈牙利政府擬為該項目花費15億歐元，其中13億為中國國家開發銀行貸款，校區建設施工由中國建築集團承包。但引發在野黨質疑巨額貸款或將匈牙利拖入債務陷阱，也擔憂學術自由被控制，曾有民眾上街抗議這項計畫。

此後三年，匈牙利朝野就該項目數度交鋒，皆無下文。計畫2024年開學的期限日益臨近，復旦大學匈牙利校區施工和招生卻毫無進展。而且，匈牙利媒體444.hu報導，匈牙利政府為匈牙利復旦大學基金會提供了四處不動產、6億福林（150萬歐元）的維護資金和60億福林（1566萬歐元）的運營資金的去向，在野黨議員稱，匈牙利政府也未如期在今年6月30日前向議會報告。

此前，匈牙利奧班政府與一所位於布達佩斯的美國大學——中歐大學發生了法律糾紛，導致後者被迫搬遷至維也納。中歐大學由匈牙利裔美籍猶太金融家、慈善家索羅斯出資設立。計畫中的復旦大學布達佩斯校區則由匈牙利納稅人出資。 

阿姆斯特丹自由大學人類學教授帕爾·尼里（Pál Nyiri）認為：「如果復旦大學布達佩斯校區最終確實投入運營，那麽很可能比最初宣布的規模小很多，並且可能只會專注於幾個學科，例如自然科學、工程或管理。」

根據原計畫，復旦大學布達佩斯校區將覆蓋工程、醫學、經濟管理和國際關係等學科，擁有約500名教職人員和5000至6000名學生，中國、匈牙利和國際學生各占三分之一。

不過，帕爾也表示，對學術自由的擔憂並非決定性因素，「復旦校區計畫是否會恢復將取決於許多因素，包括金錢、匈牙利政權各成員內部爭奪影響力以及中國的種種利益」。

貸款 一帶一路 猶太

上一則

雲南姑娘慶祝24歲 環球摩旅18國 穿越歐亞大陸

下一則

中國推促消費政策 擬擴大免簽國家與改善消費環境

延伸閱讀

三星、蘋果推動 智慧手機出貨Q2成長6.5%

三星、蘋果推動 智慧手機出貨Q2成長6.5%
匈牙利外長發聲 不支持北約反中

匈牙利外長發聲 不支持北約反中
匈牙利外長：不支持北約變成反中集團

匈牙利外長：不支持北約變成反中集團
才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普

才見完普亭 匈牙利總理北約峰會後又去見川普

熱門新聞

巴黎奧運會跳水女子雙人10米台，中國隊組合陳芋汐/全紅嬋獲得冠軍。圖為全紅嬋在賽後展示自己的背包。（中新社）

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

2024-08-02 15:19
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
湖南婁底新化縣，有人在天橋上掛起四通橋標語。（截取自X影片）

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

2024-07-30 09:06
萬科集團日前將東莞萬科中天•世紀水岸項目推出「買一套送一套」的活動，震驚業界。圖為萬科樓盤示意圖，非文中東莞項目。（中新社資料圖片）

房子買一送一 中國萬科為賣房出大招

2024-08-02 12:15
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
冷氣被安裝上外殼。（取材自小紅書@生活隨緣）

中國這小區冷氣裝上「粉黃圓殼」 網酸太醜：像馬蜂窩

2024-07-28 20:45

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長