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中救經濟雙管齊下 放寬外資准入、擴大消費補貼

記者廖士鋒、陳宥菘、陳湘瑾／綜合報導
中國宣布擴大補貼購買新能源車政策。圖為今年4月北京國際汽車展，各新能源車品牌前都圍繞大批參觀者。（中新社）
中國宣布擴大補貼購買新能源車政策。圖為今年4月北京國際汽車展，各新能源車品牌前都圍繞大批參觀者。（中新社）

中共中央總書記習近平日前坦言，當前中國「經濟發展遇到一些困難和問題」。為救經濟，中國商務部2日宣布多項新政，將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域的外資准入限制措施，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。另擴大汽車、家電等消費品以舊換新補貼政策，購買新能源車從補貼1萬元人民幣（約1393美元）提高至2萬元（約2787美元）。

今年上半年中國外資直接投資（FDI）金額人民幣4989.1億元（約695億美元），年減29.1%，是連續第13個月下滑，意味著投資中國市場正失去吸引力。

中國國務院新聞辦公室2日舉行「推動高品質發展」系列主題記者會，中國商務部外國投資管理司司長朱冰在會上稱，全面取消製造業領域的外資准入限制措施，意味著全國範圍內製造業的限制措施要「清零」。據指出，現行的外資准入負面清單包括全國版和自貿試驗區版，其中，後者已實現製造業清零。

朱冰指出，今年上半年實際利用外資金額接近人民幣5,000億元（約696.9億美元），還是處在近十年來比較高的一個水平，但他坦言「引資規模有所下降，主要是受去年同期的高基數影響」。他透露，中國官方將修訂發布「外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法」，引導更多優質外資進入資本市場進行長期投資。

除了上述放寬市場准入以外，朱冰表示，要推動服務業擴大開放綜合試點示範，預計推出新一批試點舉措，在加值電信、醫療健康、數位經濟、文旅交通、商業航太以及相關特色消費等領域，加大開放創新；另要對「外資24條」開展年度實施成效評估。

另就提振消費以擴大國內需求部分，中國商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，加速推動消費品以舊換新工作。在汽車以舊換新補貼方面，將擴大補貼數額且可溯及既往，例如之前買新能源車補貼人民幣1萬元（約1393美元），現在買車補貼2萬元（約2787美元），早買車的人也可回溯補上差額1萬元。燃油乘用車補貼也從人民幣7000元提高到1.5萬元。

家電方面，對冰箱、洗衣機、電視、冷氣、電腦和熱水器等八類產品給予補貼，家裝廚衛的項目則進行細分，包括舊房裝修、廚衛等局部改造、居家適老化改造等都有補貼。

徐興鋒表示，將安排超長期特別國債人民幣1500億元，用於支持地方自主實施消費品以舊換新。

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