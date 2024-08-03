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WSJ：華為沒倒下 靠北京砸數十億美元力挺

記者林宸誼／綜合報導
華為在上海MWC展位。(記者林宸誼／攝影)
華為在上海MWC展位。(記者林宸誼／攝影)

美國政府五年前對中國華為祭出制裁後，當時外界研判華為恐收攤。沒想到，華為迄今沒有倒下，還突破美國部分封鎖。美媒透露，北京投入巨資救華為，近五年掏出30億美元力挺，還要求政府機構買華為產品，光是合約金額就達50億美元。連深圳市政府也砸數十億美元，買下華為手機業務榮耀（Honor），華為因中國政府全力支持得以復活。

華爾街日報（WSJ）報導，華盛頓切斷華為取得美國先進技術後，美國設法將華為擠出盟友的網路，如今華為仍保持在全球通訊設備市場的領先地位，還利用自主開發的先進新晶片，從蘋果公司手中搶得市占率，在智慧型手機領域強勢回歸。

報導指出，華為之所以復活，全仰賴中國政府提供巨額資金支持，才能拓展新業務，提高獲利能力，並找到新方法減少對美國供應商的依賴。在此過程中，過去標榜獨立於中國政府的華為，已變得愈來愈像國企，幫助中國擺脫對外國供應商的依賴。

報導揭露北京政府對華為的支持，直言中國政府自華為成立之初就一直提供支持，而且從華為被制裁的第一天起，北京更加大支持力度。

2019年5月16日，也就是美國商務部將華為列入黑名單的當天，華為總部所在地深圳市政府立刻註冊一家投資公司，名為深圳市重大產業投資集團的實體，以確保華為獲得足夠的國產晶片和其他技術的供應，該集團還成立兩家公司，包括一家晶片代工廠，都聘用華為前高管。

一家由深圳市政府控股的新公司，則收購華為因美國制裁而陷入困境的智慧型手機業務-榮耀（Honor）。一位知情人士稱，此筆交易價值數十億美元，這筆現金讓華為可專注於其他業務，包括Mate系列高階手機。

與此同時，中國政府也透過優先採購契約和補貼，對華為提供數十億美元的資金。

華為

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