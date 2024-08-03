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經濟學人：西方設貿易壁壘 中企贏下全球南方

中國新聞組／北京3日電

中國從世界工廠變成遭西方各國忌憚的出口大國，進而設下貿易壁壘，然而在重重限制下，中國早已默默找到其他出路。經濟學人最新文章分析，中國公司正以驚人的速度進軍海外，戰場既不在中國，也不在富裕國家，而是全球快速增長的經濟體，而「中國企業正在贏下全球南方」。

觀察者網引述經濟學人文章報導，中國企業進軍海外主要有兩種形式：其一，通過全球化的供應鏈。例如，去年，中國企業的綠地外國直接投資（Green-Field Investment）增加了兩倍，達到1600億美元。其中大部分用於在馬來西亞、摩洛哥等國建廠。

其二，通過全球南方的消費者。自2016年以來，中國上市公司在全球南方的銷售額翻了兩番，達到8000億美元，現在銷售額已超過富裕國家。「對於試圖應對中國崛起的美西方來說，這是令人不安的教訓。」

文章稱，隨著富裕國家建立貿易壁壘，將包括太陽能電池板和電動汽車在內的中國商品拒之門外，一些中企開始將生產轉移至全球南方。與此同時，由於「一帶一路」倡議等政策支持，向新興市場出售產品本身也變得更具吸引力。

文章指出，中企正在逐漸削弱現有跨國公司的主導地位：非洲人購買的智慧手機有一半是由傳音公司生產；邁瑞是拉美患者監護系統的領先供應商；中國的電動汽車和風力渦輪機製造商正在發展中國家發展迅速；TikTok的十大市場中，有九個是發展中國家。

數據顯示，中國企業在全球南方國家的銷售額已經超過了日本跨國公司。按照目前的趨勢，到2030年，中企將領先於歐洲公司，並與美國公司持平。

文章提到，中國企業可能看到了在新興世界扎根的好處，通過雇用更多當地工人、分享技術，以及遵守當地環境和勞工標準，與當地政府和民眾建立更緊密的商業聯繫。「正如20世紀末，美日通過更緊密的商業關係增強軟實力一樣，中國也可能在全球南方發揮更大的影響力。」

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