解放軍南北兩大戰區突換將 外界憂地區緊張升溫

陸軍上將吳亞男將出任南部戰區司令員（取材自觀察者網）

八一建軍節之際，中國解放軍 南部和北部兩大戰區司令員突然換將。陸軍上將吳亞男取代王秀斌出任南部戰區司令員，原中部戰區司令員黃銘則擔任北部戰區司令員。由於國家主席習近平才在八一建軍節前夕指示要加強國家邊境、領空和領海的防禦能力，又時值南海的領土糾紛日趨激烈，以及中國與俄羅斯、北韓關係微妙之際，南北同時換將引發關注。

綜合鳳凰網、澎湃新聞等報導，中國軍隊原有七大軍區，軍改之後成為東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區和中部戰區等五大戰區，此次南、北兩大主要戰區換將，幅度不小。

7月31日，廣東省委書記黃坤明率團到南部戰區機關走訪慰問並出席廣東省八一擁軍慰問座談會，原中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男首次以南部戰區司令員身分出席會議。吳亞男出生於1962年8月，河北石家莊人，曾任北部戰區副司令員兼陸軍司令員、中部戰區司令員等職。此次是接替原南部戰區司令員王秀斌，王秀斌目前去向不明。

另，遼寧八一軍政座談會前天在瀋陽召開，黃銘以北部戰區司令員身分出席。61歲的黃銘是江蘇宜興人，是第二十屆中央委員，曾任陸軍副司令員、陸軍參謀長、中部戰區司令員。黃銘是接替原北部戰區司令員、空軍上將王強的職務，王強據傳調任中部戰區司令員。

值得注意的是，2015年9月3日，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會閱兵式中，時任第16軍參謀長黃銘作為50多名將軍領隊中的一員，與時任第16軍副軍長吳亞男一起帶領「平型關大戰突擊連」英模方隊走過天安門廣場。2023年1月，吳亞男調任中央軍委聯合參謀部副參謀長，黃銘接任成為第5任中部戰區司令員，並晉升上將軍銜。此次兩人分別拱衛南北。