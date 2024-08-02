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中國官媒重申經濟公有制 胡錫進才被禁言又被打臉

中國新聞組／北京2日電

環球時報前總編輯胡錫進疑因解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，似遭中國當局全網禁言。中國官媒人民日報日前發表文章，直指三中全會決定的內涵包括「公有制為主體」，且寫入憲法及黨章，形同打臉胡錫進。

明報報導，疫情過後，中國經濟未如預期復甦，甚至有持續下滑跡象，中央提出「支持民營經濟和民營企業發展壯大」，國家主席習近平也多次在各種場合提出「要為民營企業營造好的法治環境」，進一步提振民企信心。

而中共20屆三中全會「決定」提出，「堅持致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策」，更被視為向民營企業打強心針。胡錫進對此發表文章，認為「決定」中，「非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用」。

然而這樣的解讀似乎與中央想法有所出入，胡錫進隨即遭平台禁言，人民日報30日更發表署名「仲音」、題為「堅持和落實『兩個毫不動搖』」的文章，內容對中國經濟的體制作出解讀及定調。

中央社報導，該文章指出，中共20屆三中全會審議通過的「決定」中，強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，要求「堅持和落實『兩個毫不動搖』」、「促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展」。

文章指出，中共20屆三中全會通過的「決定」強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容。中共在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，而中國基本經濟制度「寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」。

文章指出，實踐充分證明，「只要堅持中國共產黨領導，只要堅持『公有制為主體』、多種所有制經濟共同發展」，社會主義制度的優越性不但不會削弱、而且會不斷增強，中共執政的基礎「不但不會動搖、而且會更加穩固」。

這篇文章強調，中國的「社會主義」性質和「國有企業的重要支柱作用」，決定了要「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」。而這「兩個毫不動搖」是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。中共總書記習近平指出，「我們必須亮明態度、決不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』」。

習近平

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