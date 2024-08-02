中景氣惡化 林毅夫：不會重蹈日本被美誤導造成的經濟蕭條

財新7月中國製造業PMI為49.8，跌破50榮枯線，但世界銀行前首席經濟學家林毅夫強調中國不會重蹈日本經濟蕭條覆轍。（中通社）

中國7月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.8，是近九個月首次跌入萎縮區間（50以下），顯示中國內需不足，製造業景氣明顯惡化。面對經濟疲弱，前世界銀行首席經濟學家林毅夫認為中國產業政策有助技術創新、推動產業升級，中國不會重蹈日本經濟停滯覆轍。

觀察者網引述香港南華早報報導，北京大學教授、世界銀行前首席經濟學家林毅夫認為，中國的產業政策對於推動創新、避免日本式的蕭條至關重要，不認同中國將重蹈日本經濟停滯覆轍。

過去，林毅夫的「新結構經濟學」理論，建議發展中國家在建立和優化其工業基礎方面發揮積極作用，被廣泛認為在過去10年中影響北京的經濟政策。他持續強調產業政策對中國技術創新和產業升級的重要性。

林毅夫表示，經濟發展需要不斷的技術創新和產業升級，而技術創新和產業升級需要研發。任何經濟體要發展，都必須讓市場發揮作用，給予企業家足夠的激勵，也要發揮政府的作用，克服企業家自己無法解決的市場失靈。 他點出，產業政策便是其中一種工具。

他接著指出，中國在新興產業有四大優勢。包含擁有許多熟練新技術的工人，能實現規模經濟的巨大國內市場，擁有良好製造業生態系統，以及有產業政策。中國在產業升級方面仍有許多後發優勢，並正與已開發國家在人工智慧、大數據等新興產業上站在同一起跑線。

林毅夫指出，曾經大家都認為日本的經濟會超過美國，而當簽署「廣場協議」 後，美國聲稱「產業政策是錯誤的」，許多國家聽信，日本也最終被誤導，放棄產業政策來孵化新的產業；林毅夫說，但中國不會被誤導，中國會繼續發展。

然而，中國新興產業的產業政策正受到國際關切，例如電動車即面臨「產能過剩」的質疑，另外也有人擔心配置不當、浪費或過度投資。

林毅夫回應，儘管產業政策一直被認為是錯誤的，但沒有任何一個已開發國家能夠在沒有產業政策的情況下保持其在世界上的領先地位，如果政府不支持基礎研究，技術創新就會停滯不前，「這本質上是產業政策」。

他並稱，美國處於世界領先地位的各種技術和產業的基礎研究，其實在早期都得到美國政府的支持。然而發展中國家卻被告知「不能將產業政策用於支持基礎研究之外的任何事情」，是被洗腦了。

然而，中國7月財新製造業PMI指數較6月下滑2個百分點，更滑落至萎縮區間，中國國家統計局此前公布數據也顯示，7月官方製造業PMI為49.4，較前月降0.1個百分點，連續第三個月低於榮枯分水嶺，凸顯經濟困境。