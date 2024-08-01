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62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員

記者陳湘瑾／即時報導
中國陸軍上將吳亞男履新南部戰區司令員。（圖／取自北青政知新媒體）
中國陸軍上將吳亞男履新南部戰區司令員。（圖／取自北青政知新媒體）

中國八一建軍節前夕，大戰區主官迎來調整。據廣東新聞聯播消息，廣東省委書記黃坤明31日率團到南部戰區機關走訪慰問，並出席廣東省八一擁軍慰問座談會，南部戰區司令員吳亞男出席會議，這是吳亞男首次以新身分亮相。

據財新網報導，將滿62歲的陸軍上將吳亞男履新南部戰區司令員。公開資料顯示，吳亞男，出生於1962年8月，河北石家莊人，曾長期服役於解放軍陸軍部隊，擔任過中部戰區司令員。

據北京青年報報導，吳亞男曾擔任原第16集團軍副軍長、78集團軍軍長、北部戰區副司令員兼陸軍司令員。根據中國應急管理部2021年發布《關於調整國家防汛抗旱總指揮部組成單位和人員的通知》中顯示，吳亞男當時的職務為中央軍委聯合參謀部副參謀長。

此前擔任南部戰區司令員的陸軍上將王秀斌現年60歲，曾在北部、東部和南部戰區就職，並於2021年7月任南部戰區司令員。王秀斌的任職去向有待明確。

今年4月24日至26日，南部戰區邀請法國軍隊太平洋海區代表團到訪。期間，王秀斌曾以南部戰區司令員的身分與法國軍隊太平洋海區司令丹迪涅少將舉行會談，雙方就兩軍戰區間交流合作、國際和地區安全形勢等共同關心的問題交換意見。

南部戰區的戰略方向是南海及其周邊地區，包括南海諸島和東南亞，並可能支援東部戰區司令部對台灣的任何重大兩棲行動。

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