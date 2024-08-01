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罕見 德國召見中國大使 抗議北京網攻

中國新聞組╱北京1日電

德國外交部7月31日表示，柏林當局針對其聯邦製圖和土地測量局（BKG）2021年遭遇網路攻擊一事所做的調查發現，「中國國家行為者」（state actor）應該對此負責。德國政府已為此召見中國駐德大使，向北京表示抗議。這是德國數十年來首次召見中國大使。

美國之音報導，中國和俄羅斯等國常被指控對其他國家發動網路攻擊，但像德國這類聲稱掌握網攻發動者確切證據，並召見當事國大使表達抗議的情況，堪稱罕見。德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）指出，德國政府上一次召見中國大使，是在1989年六四天安門血腥鎮壓之後。目前北京方面尚未對此發表評論。

報導指出，德國和中國互為重要的貿易夥伴，去年兩國間的貿易總額高達2753億美元。但是中德關係近年出現緊張，因為柏林加大保護德國制造業的力度，並試圖降低在經貿上對中國的依賴。俄羅斯入侵烏克蘭之後，美國和歐盟對俄羅斯實施嚴厲制裁給德國和歐洲能源供應造成的嚴重困難，更加快了德國在經貿上減輕對中國依賴的步伐。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）指出，根據情報機構提供的可靠情資，可斷定此次網路攻擊是基於間諜行動目標，德方強烈譴責中方這類行為，要求中方克制，避免參與並協助預防類似網攻事件。

費雪表示，德國政府「以最嚴厲的措辭」譴責這次網攻，呼籲北京停止並預防這類活動再次發生。不過，費雪並未透露中國何人或何種機構應該為此負責。

德國政府5月中公布了《2023年德國網絡犯罪形勢報告》，數據顯示，外國行為者在德國從事的網絡犯罪活動去年出現大幅增加，與一年前相比暴增28%。

德國 俄羅斯 天安門

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