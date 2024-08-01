八一建軍節前夕 習強調建強大邊海空防 「確保槍桿子聽黨指揮」

中共總書記習近平(前排中)在「八一」建軍節前夕，再度強調加強黨中央集中統一領導。圖為他日前出席在陝西延安舉行的中共中央軍委政治工作會議。(新華社)

在中共 「八一」建軍節前夕，總書記習近平 強調，邊海空防內涵和外延發生深刻變化，要努力建設強大穩固的現代邊海空防，加強黨中央集中統一領導，打造「既能有效維護安全又能有力支撐發展」的邊海空防建設格局。

公開資料顯示，中共政治局此前就邊海空防進行討論乃相當罕見，解放軍 報曾指出，中國已建成邊海防執勤道路3萬餘公里，攔阻設施、影像監控「基本覆蓋重點管控地段」。制度上，中國設有「國家邊海防委員會」負責協調各地邊海防工作，慣例由防長擔任主任。

有分析指出，中共目前面臨台海、南海和內部等三重危機，再加上日前湖南重現2022年北京四通橋反習橫幅事件，在一座天橋側欄桿上掛出兩條長長的白布紅字橫幅標語寫著「罷免獨裁國賊習近平」，習這番表述似乎想再度緊抓軍權。

新華社報導，中共政治局7月30日進行集體學習，習近平提出，要立足國家安全戰略和軍事戰略全域，「努力建設強大穩固的現代邊海空防」。他表示，邊海空防是國家主權的重要標誌、國家安全的重要門戶、國家發展的重要保障。他並強調，當前世界百年變局加速演進，「我國邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰」。

習近平要求，提高衛國戍邊整體能力、打造既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局；同時要「增進同有關國家睦鄰友好和務實合作，為邊海空防建設營造良好周邊環境」。

他還表示，邊海空防涉及軍地多個部門、多個層級，要加強中央集中統一領導。此外，習近平近日在《求是》雜誌發表「實現建軍100年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面」文章指出，要全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮。

央視新聞報導，中央軍委聯合參謀部黃繼忠就推進現代邊海空防建設問題進行講解，並提出工作建議。

另據南方日報報導，廣東省委書記黃坤明昨率團到南部戰區機關開展走訪慰問，並出席2024年廣東省「八一」擁軍慰問座談會。南部戰區司令吳亞男、政治委員王文全等出席會議。上述消息顯示，吳亞男已任南部戰區司令。現年61歲的吳亞男是河北石家莊人，曾長期服役於解放軍陸軍部隊，擔任過中部戰區司令，去年1月調入中央軍委聯合作戰指揮中心任職。此前擔任南部戰區司令的是上將王秀斌。