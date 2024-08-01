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北京搶救地方財政 消費稅擬「下畫」 分析：規模太小 難解財赤

記者陳宥菘、黃雅慧／綜合報導
中國將下畫消費稅舒緩地方財政危機，但有分析指影響「十分有限」。(美聯社)
中國將下畫消費稅舒緩地方財政危機，但有分析指影響「十分有限」。(美聯社)

中國房地產市場持續低迷，導致依賴賣地收入的地方政府財政緊張。為此，中共20屆三中全會提出深化財稅體制改革，財政部7月31日明確表示，下一步考慮推動消費稅徵收環節後移並穩步下畫地方，以拓展地方財源。

中國目前的消費稅涉及菸、酒、小汽車、成品油等15個稅目徵收，去年總稅額超過1.61兆元(人民幣，下同，約2242億美元)，占整體稅收8.9%，規模僅次於增值稅和企業所得稅。不過，消費稅是中國四大稅種中唯一未實行央地共享的稅種，收入全歸中央所有。

財政部副部長王東偉7月31日表示，下一步考慮推動消費稅徵收環節「後移」並穩步「下畫」地方。所謂「下畫」，是將部分比例或部分稅目的消費稅收入畫給地方政府；「後移」則是由過去生產方代繳後移至批發商或零售商向所在地稅務機關代繳，即將課稅環節從生產端後移至消費端。

中國《財經》雜誌引述中央財經大學財政稅務學院教授白彥鋒表示，今年中央安排對地方轉移支付10.2兆元，部分消費稅後移下畫後，有利增加地方政府造血和自力更生能力，同時減少消費稅先上解、再下畫的行政管理摩擦成本。

據銀河證券測算，假設消費稅改革中全部稅種徵收環節後移，並按50%比率下畫地方，將分別增加東、中、西、東北地區省份稅收收入3308億元、1560億元、1593億元、500億元。

由此來看，預料地方將有更多動力推出刺激本地消費的政策，改善消費基礎建設，釋放消費動能。但白彥鋒點出，地方徵管成本的提高亦不容忽視。此外，區域發展不平的問題仍難以解決，欠發達地區稅收增加空間有限，東部地區獲得稅收轉移絕對值較大。

值得注意的是，消費稅改為央地共享，並不能徹底解決地方政府財源問題。《財經》指出，2021年高峰時地方政府土地使用權出讓金收入達8.5兆元，消費稅在總量上和短期內難以抵銷土地出讓銳減對地方財政的拖累。

稍早前有學者指出，中國徵收的消費稅規模太小，想透過下放消費稅來解決龐大的地方財政赤字，根本對中國未來的經濟發展影響十分有限。

美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員許成鋼表示，中國此次稅制的改變稱不上「改革」，只能算是中國政府為了紓解地方財政壓力，而做出的「調整」。

另據央視報導，國務院總理李強7月31日主持召開國常會，會議提及要優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度，推出更多讓民眾有感的政策。同時要進一步穩預期強信心，依靠實打實的政策舉措和改革行動，釋放更多積極信號。

中國拓展地方財源，考慮將涉及菸、酒、小汽車、成品油等15個稅目的消費稅徵收下畫地...
中國拓展地方財源，考慮將涉及菸、酒、小汽車、成品油等15個稅目的消費稅徵收下畫地方。圖為山西太加油站工作人員在給汽車加油。(中新社)

財政部 國務院 李強

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