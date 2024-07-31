何立峰解讀三中：發展新質非淘汰傳產、盲目追「高精尖」

中國國務院副總理何立峰。(中新社)

人民日報一連兩日發表國務院 副總理張國清、何立峰文章，解讀三中全會文件和作出工作部署。何立峰指出，發展「新質生產力」不是盲目求新，把傳統產業當作低端或過時產業而簡單退出，各地也不能匆忙上馬所謂「高精尖」產業。張國清則指出，各地要著力糾治限制企業遷移等突出問題，嚴禁違法違規給予政策優惠行為。

中央社報導，何立峰在標題為「健全因地制宜發展新質生產力體制機制（學習貫徹黨的20屆三中全會精神）」的文章指出，中共 20屆三中全會要求「健全因地制宜發展新質生產力體制機制」，並作出部署。發展「新質生產力」是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，是推進中國式現代化的重大戰略舉措。

文章提到，2023年中國國內生產毛額（GDP）超過126兆元人民幣、人均1.27萬美元，位居中等收入國家前列。但同時要看到，「中國發展不平衡不充分問題仍然突出，科技創新能力還不強，收入分配差距仍然較大，資源環境約束趨緊，傳統生產力和增長模式的局限性日益凸顯」。

文章提到，要全面準確把握發展新質生產力的要求，強調發展新質生產力的同時，也要堅守實體經濟，不能忽視或放棄傳統產業。發展新質生產力不是盲目求新、以新汰舊，把傳統產業當作低端或過時產業而簡單退出，否則會造成產業斷層。傳統產業透過科技轉型升級，也能形成新質生產力。

文章表示，發展新質生產力「要因地制宜，不能一哄而上」，必須充分考慮不同區域、不同產業的實際情況，不能盲目跟風，也不能急於求成。經濟基礎雄厚、科研力量強大、創新環境優越的地方，能快則快；條件暫不具備的地方，步伐要慢一點、穩一點。

文章又強調，發展新質生產力要有為政府和有效市場「兩隻手」共同發力，不能越位或缺位。政府可以在科學布局、政策引導、規則制定、財稅支持等方面更好發揮作用，營造鼓勵創新的良好氛圍，避免重複建設造成產能過剩、資源浪費。

香港 明報報導，張國清在「構建全國統一大市場」文章則提到，中央層面要不斷完善全國統一大市場基礎制度，規範無序競爭，同時推動解決財稅體制、統計核算、政績考核等深層次矛盾；各地區要防止各自為政、畫地為牢，避免搞封閉小市場、自我小循環。

張國清指出，構建全國統一大市場的重點任務包括要加強公平競爭審查剛性約束，落實8月1日起施行的「公平競爭審查條例」，細化審查規則，統一審查標準，着力糾治限制企業遷移等突出問題，全面清理資質認定等各種顯性隱性進入壁壘。