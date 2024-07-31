Optica接受華為資助「怪怪的」 美議員要求擴大調查

華為因為秘密贊助美國科學研究機構Optica引發爭議。(路透資料照片)

美國眾議院科學、太空和技術委員會議員29日致信給華盛頓非營利組織Optica，要求該組織說明使用華為 未公開資金支持美國研究的情況。美國財政部 30日制裁了中國和伊朗 的五名個人和七個實體，指控他們協助德黑蘭的彈道導彈和無人機項目。

彭博日前披露，華為秘密贊助美國的非營利科學研究機構Optica舉辦的一項研究競賽，這項安排使華為能夠在美國大學不知情的情況下，資助價值數百萬美元的尖端研究，包括禁止其研究人員接受華為資金的學校。消息曝光後，總部位於華盛頓的Optica 6月宣布，決定退還華為承諾用於該計畫的資金。

法廣網報導，眾議院科學、太空和技術委員會主席、共和黨籍議員盧卡斯（Frank Lucas），以及民主黨領袖洛夫格倫（Zoe Lofgren），在這封給Optica 首席執行長羅根 (Elizabeth Rogan) 的一封信中，抨擊該組織與華為的合作關係「非常奇怪」，並表示Optica先前的回應，似乎與媒體調查結果不一致。委員會要求擴大調查，包括要Optica提供與華為的所有通信，或是任何與華為相關的通信內容。

「我們認為Optica在其對委員會的回應中，沒有充分認識到華為的影響力，」兩位委員會領袖在信中寫道，Optica似乎仍然處於過時，仍加深了與華為的關係，即使該公司受到多個政府機構的制裁。

另外，美國財政部30日在一份聲明中說，制裁了中國和伊朗的五名個人和七個實體，指控他們參與為伊朗國防和武裝部隊後勤部下屬機構採購關鍵部件的中國、香港和伊朗的個人和公司。

美國財政部副部長納爾遜（Brian Nelson）在新聞稿中表示，伊朗肆無忌憚地擴散彈道導彈和無人機，有可能加劇該地區和全世界的不穩定，並危及平民生命。今天的行動揭露了伊朗試圖獲取這些部件的更多關鍵幌子公司和可信代理商。