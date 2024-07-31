中國貿促會：歡迎中美企業共同推動中美供應鏈合作

中國貿促會舉辦的中美經貿合作論壇29日在紐約舉行，有300餘位中美企業及商協會代表出席論壇。（取材自北京日報）

央視新聞報導，中國貿促會舉辦的中美經貿合作論壇29日在紐約舉行，有300餘位中美企業及商協會代表出席論壇。中國貿促會會長任鴻斌指出，中美兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈 合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。

任鴻斌指出，中美建交45年來，作為兩國關係「壓艙石」的經貿合作日益深化。中國貿促會將繼續為中美工商界搭建更多友好交流的橋梁，也歡迎中美企業用好鏈博會平台，共同推動中美供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。

國際諒解商務委員會總裁兼首席執行官彼得．提察恩斯基表示，中共二十屆三中全會提出300多項改革措施，其中創新、能源轉型、人工智能 、晶片 、貿易等方面有廣闊中美合作空間，希望與中國貿促會進一步加強合作，共同推動建設更加安全繁榮的世界。

美國企業家代表喬納森．韋伯說，「我認為我和中國企業家們達成的合作關係是必不可少的，而且我認為這將是我們業務的未來。」

中國企業代表林舜傑稱，中美之間的供應鏈合作是不可能人為阻斷的，中美企業的需求是非常真實、非常迫切的。去年很多美國的這些大企業的CEO都跟我們講，中國有最完善的工業製造體系，不可能離開中國。

論壇中提及的第二屆鏈博會將於2024年11月26日至30日在北京舉辦，設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區。