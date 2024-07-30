拒透露資金用途 英國最大中國研究所遭訴

英國倫敦國王學院。(取材自國王學院網站)

英中透視（UK-China Transparency）組織近日公布一份關於倫敦國王學院劉氏中國研究所（Lau China Institute）的研究報告，批評該研究所跟中國關係密切，尤其是來自中國的資金用途值得關注。英中透視已向英國初級法庭起訴該研究所，以進一步爭取信息公開。

美國之音報導，報告指出，劉氏中國研究所是英國最大的中國問題研究中心，99.9%的資金來自香港 單一捐贈者劉鳴煒。劉鳴煒曾在倫敦國王學院取得法律學士和博士學位，先後向國王學院捐贈了至少1100萬英鎊（約1414萬美元）來支持該研究所。劉銘偉曾擔任香港政府顧問，並參與針對香港青年的統戰活動，在一個由中國共產黨 統戰部門監督的組織內擔任正式職務。

英中透視根據信息自由法（FOI）要求國王學院公開有關劉銘偉捐贈的條款和限制，劉氏是否對研究所負責人的任命有任何要求，以及劉氏與研究所的具體合作情況，但是國王學院沒有披露這些信息。英中透視隨後向英國信息專員辦公室提出申訴，信息專員表示支持國王學院的立場。

據報導，劉氏中國研究所於2011年成立，是倫敦國王學院全球事務學院的一部分。該研究所擁有30名博士生和11名核心成員，總成員人數達到76人。研究所開展的項目包括一些被中國共產黨視為敏感的課題。

劉氏中國研究所主任凱瑞·布朗教授（Kerry Brown）在2020年因「講好中國故事，傳播中國聲音」而獲得中國政府智庫頒發的獎項。他經常在中國官方媒體上發表文章。在英中透視公布了關於劉氏中國研究所的研究報告後，美國之音嘗試聯繫布朗教授，請他發表評論，截至發稿時間尚未得到回覆。

報導稱，英中透視顧問張皓宇表示，「能被中共 官媒（新華網和CCTV）選中的人，至少都是不會對中共持批評態度的人。」