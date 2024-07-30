我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

拒透露資金用途 英國最大中國研究所遭訴

中國新聞組／北京30日電
英國倫敦國王學院。(取材自國王學院網站)
英國倫敦國王學院。(取材自國王學院網站)

英中透視（UK-China Transparency）組織近日公布一份關於倫敦國王學院劉氏中國研究所（Lau China Institute）的研究報告，批評該研究所跟中國關係密切，尤其是來自中國的資金用途值得關注。英中透視已向英國初級法庭起訴該研究所，以進一步爭取信息公開。

美國之音報導，報告指出，劉氏中國研究所是英國最大的中國問題研究中心，99.9%的資金來自香港單一捐贈者劉鳴煒。劉鳴煒曾在倫敦國王學院取得法律學士和博士學位，先後向國王學院捐贈了至少1100萬英鎊（約1414萬美元）來支持該研究所。劉銘偉曾擔任香港政府顧問，並參與針對香港青年的統戰活動，在一個由中國共產黨統戰部門監督的組織內擔任正式職務。

英中透視根據信息自由法（FOI）要求國王學院公開有關劉銘偉捐贈的條款和限制，劉氏是否對研究所負責人的任命有任何要求，以及劉氏與研究所的具體合作情況，但是國王學院沒有披露這些信息。英中透視隨後向英國信息專員辦公室提出申訴，信息專員表示支持國王學院的立場。

據報導，劉氏中國研究所於2011年成立，是倫敦國王學院全球事務學院的一部分。該研究所擁有30名博士生和11名核心成員，總成員人數達到76人。研究所開展的項目包括一些被中國共產黨視為敏感的課題。

劉氏中國研究所主任凱瑞·布朗教授（Kerry Brown）在2020年因「講好中國故事，傳播中國聲音」而獲得中國政府智庫頒發的獎項。他經常在中國官方媒體上發表文章。在英中透視公布了關於劉氏中國研究所的研究報告後，美國之音嘗試聯繫布朗教授，請他發表評論，截至發稿時間尚未得到回覆。

報導稱，英中透視顧問張皓宇表示，「能被中共官媒（新華網和CCTV）選中的人，至少都是不會對中共持批評態度的人。」

香港 中共 共產黨

上一則

鴨綠江上游發生有紀錄來最大洪水 倒灌吉林臨江市區

下一則

颱風餘威 湘江支流3處決堤 5000人疏散 郴州資興8山村斷路受困

延伸閱讀

英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓印度入列

英國新政府公布優先簽署貿易協議國 南韓印度入列
英格蘭持刀攻擊舞蹈學校增至2死11傷 17歲嫌被捕

英格蘭持刀攻擊舞蹈學校增至2死11傷 17歲嫌被捕
巴奧／萌兒場邊見證 英國跳水王子戴利復出奪銀

巴奧／萌兒場邊見證 英國跳水王子戴利復出奪銀
巴奧射箭／台灣男團首戰勝英 8強賽敗給中國

巴奧射箭／台灣男團首戰勝英 8強賽敗給中國

熱門新聞

高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
一則短視頻在金融圈傳瘋，一個名為「喬楚」的博主，分享自己的日常。（視頻截圖）

中國投行實習生拍抖音炫富 客戶IPO資料也入鏡…下場慘了

2024-07-27 06:30
「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
廣東一對情侶在咖啡廳當眾纏綿八分鐘，女子嚴重走光被趕，竟上網留差評，店家公開影片反擊。(視頻截圖)

情侶當眾纏綿8分鐘被趕給差評 粵店曝活春宮視頻反擊

2024-07-23 09:30

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心