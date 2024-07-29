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東帝汶訪中 同意密切兩國軍方和警務合作

中國新聞組／即時報導
中國國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（路透）
中國國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（路透）

中國擴大海外軍事力量又取得新進展。中國外交部29日公布與東帝汶「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，當中提及兩國同意密切軍方和警務部門各層級交往，加強在人員培訓、裝備技術、聯演聯訓、警務和執法安全等領域合作。

應中國國家主席習近平邀請，東帝汶總統奧爾塔7月28日至31日對中國進行國事訪問。這是東帝汶於2002年5月恢復獨立以來，首次有元首對中國進行國事訪問。

習近平29日上午在北京人民大會堂與奧爾塔舉行會談時提出，兩國應打造更高水平雙邊關係，開展更高質量務實合作及更高層次多邊協作。

值得注意的是，聲明當中提及兩國同意密切軍方和警務領域合作。2023年7月，北京與太平洋島國索羅門群島簽署一項警務合作協議，作為兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」的一環，當時曾引發美國、澳洲、紐西蘭和周邊國家的高度關注。

澳洲外交部當時表示，擔心這一事態發展將引發進一步的地區競爭，並要求北京應立即公布該協議內容，向澳洲和該地區公開其意圖。

另，中國與東帝汶29日發表的聯合聲明還提到，「雙方強調聯合國大會第2758號決議的權威性不容置疑。東帝汶重申將堅定不移地奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台灣獨立』，不與台灣建立任何形式的官方關係，不進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

北京則承諾，願為東帝汶加入東協提供力所能及的幫助，願為東帝汶應對氣候變化提供力所能及的幫助，兩國將圍繞產業振興、基建發展、糧食自給和民生改善四大領域開展更多合作。

澳洲 習近平 華人

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