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福建艦完成第三次海試 中國軍事專家：艦載機已上艦

記者黃雅慧／即時報導
中國第三艘航空母艦「福建艦」完成第三次海試，環球時報引述軍事專家分析三次海試中，艦載機已經上艦。（新華社）
中國第三艘航空母艦「福建艦」完成第三次海試，環球時報引述軍事專家分析三次海試中，艦載機已經上艦。（新華社）

中國國防部25日證實，陸第三艘航空母艦福建艦在7月進行第三次海試。環球時報引述軍事專家分析稱，第四次、第五次海試將更值得期待，福建艦將進入艦機適配階段，各型艦載機（指配備於航母的航空器）很大機率上艦。

上海海事局在1日發布航行警告稱，3日一大型船舶深水航道出口實施交通管制；27日上海海事局再度發布航行警告，稱28日一大型船舶深水航道進口實施交通管制。外界認為這可能是福建艦三次海試具體時間。

軍事專家傅前哨指出，5月以來，福建艦連續進行三次試航，平均每月一次，而且續航時間越來越長，「這表明福建艦的海試進程非常順利。福建艦每個階段的海試內容都是不一樣的。相比較而言，第一次海試時間只有八天，比較短，主要測試航母本身的動力、電力系統等。在接下來的海試中，主要測試艦載設備以及艦機適配模擬的測試，然後從模擬到實際測試，按照程序一步步完成。」

另有軍事專家稱，航母在海試中必然要搭載艦載機，因為需要進行配重試驗，確保機位平衡。這意味在第三次福建艦海試中，艦載機已經上艦。

傅前哨判斷，下階段海試中，不同類型的艦載機會上艦，以便測試航母的攔阻彈射系統，到了該階段意味著航母平台自身通過多次檢測「達標」，從而轉入艦機適配階段。

傅前哨說，第四次、第五次試航會進行哪些測試，值得外界期待。根據此前消息，福建艦將會搭載多型新型艦載機，只有在航母上進行試飛，才能最終定型。

福建艦首次海試於5月1日至8日進行，試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試；第二次海試則在5月下旬至6月上旬；第三次海事在7月進行，中國國防部發言人張曉剛表示，福建艦開展相關試驗，是建造過程中的正常安排，下步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目。

國防部 檢測

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