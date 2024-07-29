美中合作典範翻車？ 被搜索的福耀是奧斯卡紀錄片原型

以福耀玻璃為背景的紀錄片「美國工廠」，曾奪得第92屆奧斯卡最佳紀錄片獎。(取材自Netflix)

福耀玻璃俄亥俄州 廠26日遭到美國國土安全部 搜索，引起中國高度關注，福耀玻璃稱，主要配合美國政府機構針對一家第三方勞務服務公司正進行的調查工作。當日下午5時左右，美國政府機構完成現場工作後便離開。福耀美國將全力配合美國政府機構調查。

環球網報導，負責俄亥俄州和密西根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為，他呼籲知道相關信息的民眾向執法部門提供信息。

根據一段在福耀廠內拍攝到的錄音，一名國土安全部特工告訴福耀工人，該公司目前不是調查對象，而且無意在工廠逮捕任何人，「我們只需要與每個人交談，了解他們看到了什麽、發生了什麽以及他們知道什麽。很抱歉打擾了您的工作。我們深表歉意」。

邁阿密斯堡共和黨州參議員 Niraj Antani在社媒X發表聲明：「我對今天聯邦執法部門對福耀的行動深感擔憂。在我當選之前，俄亥俄州通過JobsOhio為福耀提供了數百萬美元的獎勵，因為他們知道這將為美國創造就業 機會。」

報導指出，2014年，中國福耀集團收購通用汽車位於莫林的廢棄工廠，並將其改建成全球最大汽車玻璃生產基地，當時被視為中美製造合作的典範。後來，以此為背景的紀錄片「美國工廠」（AMERICAN FACTORY）還奪得第92屆奧斯卡最佳紀錄片獎；該片由歐巴馬夫婦投資出品，講述中國汽車玻璃大王曹德旺進軍美國市場幕後故事。