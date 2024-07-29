北京無意干涉… 大使謝鋒：美大選須停止打中國牌

美國國務卿布林肯(左)與中國外交部長王毅(右)27日在寮國永珍東協外長會議進行會晤。(新華社)

中國駐美大使謝鋒 美西時間27日在舊金山說，中國從來無意也不會干涉美國大選和內政，美國也要停止對其「內部事務的無理干涉」，停止在大選年打「中國牌」。若雙方都把對方視為「夥伴」，中美關係就會逐步好起來。而對於27日的中美外長會面，中國官媒分析稱，未來美國不管是由民主黨或共和黨執政，中美關係都將保持「鬥而不破」的平衡。

中國駐美國大使館微信公眾號昨發布謝鋒在「舊金山灣區紀念中美建交45周年研討會」上致辭內容。謝鋒表示，過去幾年中美關係跌宕起伏，根源在於美方將中方視為最主要競爭對手進行「打壓遏制」，更渲染中方是「事關生死存亡的威脅」。他認為，把中方作為假想敵是「嚴重戰略誤判」。中國沒有挑戰或取代美國的規畫。

謝鋒稱，中國從來「無意也不會干涉」美國的大選和內政，美國也要停止對其「內部事務的無理干涉」，停止在大選年打「中國牌」。中美在一些問題上存在分歧在所難免，關鍵是要妥善管控分歧。雙方要繼續以對話「增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量」。雙方應「用對話合作的成功故事，對沖零和博弈的消極敘事」。

另對於27日王毅 在寮國會見布林肯 ，中國官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」昨分析稱，這場最新中美外長會，有些話很是意味深長。比如，王毅給布林肯「上了一課」，兩度強調要布林肯讀懂中共20屆三中全會通過的全面深化改革、推進中國式現代化重大決定；王毅也很不客氣地當面告訴布林肯，美方不得再在南海煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定。

分析稱，布林肯此次會面態度積極，多少跟布林肯快下台了有關。但美國仍持續打壓中國，因此得認清美國仍會說一套作一套，中方對美國的信譽保持疑慮。該文並強調，不管未來美國是由川普或賀錦麗執政，美國都將會繼續對付中國，「形勢擺在那，該鬥還會鬥，鬥破了，那就是災難，對世界和平發展都不利」。