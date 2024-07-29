下一個華為？福耀玻璃遭美搜索 恐再衝擊美中關係

福耀玻璃俄亥俄州廠曾被作為中美雙贏的樣板，中國前駐美大使秦剛2022年9月8日還專門前往參觀，並稱希望福耀繼續擴大在美發展合作。(新華社)

美國國土安全部在內的多家美國執法機構26日對俄亥俄州 進行「金融犯罪和勞工 剝削指控」調查，其中包括中國「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美國的工廠。儘管福耀玻璃28日回應，福耀美國廠並非調查目標。但外界認為，該事件可能會讓美中關係再度生變，福耀玻璃是否演變成像華為公司一樣被美國封殺，受到關注。

環球網引述美國國家廣播公司下屬電視台「WDTN」報導，福耀玻璃稱，福耀美國將全力配合美國政府機構調查。在搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響。搜查結束後，當日已恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

環球網援引美國當地媒體消息稱，負責俄亥俄州和密西根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。「目前執法部門正努力找到受害者，為他們提供服務，並收集調查相關證據」他說。

財聯社引述知情人士說法強調，美方實際上一共調查俄亥俄州28個地方，「福耀只是其中一個」。

福耀玻璃是全球規模最大汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻福耀玻璃約九成營收。其全球市場占有率高達30%，中國市場占有率超過65%。福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州建設工廠計畫，以滿足美國當地汽車市場的需求。首座工廠在2016年竣工，當時被視為中美製造合作的典範，但後續工廠陷入工會運動、文化衝突等各種風波中。美國前總統歐巴馬夫婦擔任製片的電影「美國工廠」記錄了前述矛盾過程。

福耀玻璃在2022年繼續加碼美國產能，投資3.5億美元建設浮法玻璃生產線、四條太陽能背板玻璃深加工生產線等項目。