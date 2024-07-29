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下一個華為？福耀玻璃遭美搜索 恐再衝擊美中關係

記者黃雅慧／綜合報導
福耀玻璃俄亥俄州廠曾被作為中美雙贏的樣板，中國前駐美大使秦剛2022年9月8日還專門前往參觀，並稱希望福耀繼續擴大在美發展合作。(新華社)
福耀玻璃俄亥俄州廠曾被作為中美雙贏的樣板，中國前駐美大使秦剛2022年9月8日還專門前往參觀，並稱希望福耀繼續擴大在美發展合作。(新華社)

美國國土安全部在內的多家美國執法機構26日對俄亥俄州進行「金融犯罪和勞工剝削指控」調查，其中包括中國「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美國的工廠。儘管福耀玻璃28日回應，福耀美國廠並非調查目標。但外界認為，該事件可能會讓美中關係再度生變，福耀玻璃是否演變成像華為公司一樣被美國封殺，受到關注。

環球網引述美國國家廣播公司下屬電視台「WDTN」報導，福耀玻璃稱，福耀美國將全力配合美國政府機構調查。在搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響。搜查結束後，當日已恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

環球網援引美國當地媒體消息稱，負責俄亥俄州和密西根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。「目前執法部門正努力找到受害者，為他們提供服務，並收集調查相關證據」他說。

財聯社引述知情人士說法強調，美方實際上一共調查俄亥俄州28個地方，「福耀只是其中一個」。

福耀玻璃是全球規模最大汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻福耀玻璃約九成營收。其全球市場占有率高達30%，中國市場占有率超過65%。福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州建設工廠計畫，以滿足美國當地汽車市場的需求。首座工廠在2016年竣工，當時被視為中美製造合作的典範，但後續工廠陷入工會運動、文化衝突等各種風波中。美國前總統歐巴馬夫婦擔任製片的電影「美國工廠」記錄了前述矛盾過程。

福耀玻璃在2022年繼續加碼美國產能，投資3.5億美元建設浮法玻璃生產線、四條太陽能背板玻璃深加工生產線等項目。

2023年福耀玻璃營收為331.6億元(人民幣，下同，約46億美元)，淨利潤為56.3億元，均創下歷史新高。該年度，福耀玻璃約45%的收入來自海外。其中，福耀美國公司在2023年的營業收入約55.7億元，淨利潤約4.94億元。福耀美國公司的主要資產是位於俄亥俄州和伊利諾伊州的工廠。

全球最大的汽車玻璃供應商中國福耀玻璃，被控涉及金融犯罪、勞工剝削，位於俄亥俄州的...
全球最大的汽車玻璃供應商中國福耀玻璃，被控涉及金融犯罪、勞工剝削，位於俄亥俄州的工廠26日遭美國國土安全部突擊搜查。(中新社)

俄亥俄州 勞工 利潤

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