我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因堵車費案未落實？紐約市上半年交通死亡數創10年新高

簡單問卷送家電 華女險受騙

至少施壓6國議員 美聯社曝北京發送信件內容 阻止赴台參加IPAC峰會

編譯羅方妤／即時報導
IPAC創辦人兼主任裴倫德。（美聯社）
IPAC創辦人兼主任裴倫德。（美聯社）

美聯社報導，至少六個國家的國會議員表示，中國外交官向他們施壓，要他們不要參加30日在台北舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會。

這場峰會將有來自25個國家約50名各國國會和歐洲議會議員參加，是歷來最大規模的議員訪台團。根據規畫，峰會將決議IPAC成員在各自國家國會和歐洲議會需分別採取和協調執行哪些對中具體行動。

來自玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波士尼亞和另一個不願透露國名的亞洲國家政治人物告訴美聯社，他們接到要求會面的簡訊、來電和緊急請求，時間都和他們前往IPAC峰會的計畫衝突。

美聯社報導，IPAC創辦人兼主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，過去幾天來自中國官員的施壓前所未見。以往中國外交官只會在會議結束後才聯絡這些議員，但今年似乎有協調行動，試圖阻止這些參加者出席。

美聯社訪問了三名國會議員，並檢視中國外交官發送的簡訊和電郵，內容是詢問是否他們是否參加IPAC峰會。

北馬其頓議員米洛紹斯基（Antonio Miloshoski）接到的訊息寫道：「我姓吳，來自中國大使館，我們聽說您收到IPAC邀請函，您會參加下周在台灣舉行的研討會嗎？」

某些狀況下，議員們接到的是模糊的詢問。但有些議員接到的訊息更具威脅性，一名議員告訴美聯社，中國外交官直接發送訊息給其所屬政黨黨魁，要求她不要參加峰會。波士尼亞議員薩內拉．克拉里（Sanela Klarić）表示：「他們聯絡我所屬的政黨黨魁，要求他阻止我前往台灣。他向我展示了他們發送的訊息。他說，『我會建議你不要去，但我不能阻止你，這件事你必須自己做決定』。」

中國常威脅要對支持台灣的政治人物和國家進行報復，由於來自中國的外交壓力，台灣和大多數國家只能維持非正式關係。克拉里表示，這種施壓令她非常不快，但也堅定她決定赴台的決心。

裴倫德說，被施壓的議員似乎都來自比較小的國家，這可能是因為中方認為「這樣做就不會被發現」，但這只會讓議員們參加的決心更堅定。

中國外交部沒有立即回應置評請求。

大使館

上一則

停止在選舉年打「中國牌」 中駐美大使喊話美國：若真的吃虧怎可能合作45年

下一則

湖北外賣小哥被小區保安鎖腳 網炸鍋「把人當狗拴」

延伸閱讀

巴奧／美查中國選手禁藥 國際奧委會批「越權」威脅不讓辦奧運

巴奧／美查中國選手禁藥 國際奧委會批「越權」威脅不讓辦奧運
IPAC峰會 25國、50議員訪台將創紀錄

IPAC峰會 25國、50議員訪台將創紀錄
美聯社：賀錦麗已獲夠多代表票 民主黨最晚8月7日提名

美聯社：賀錦麗已獲夠多代表票 民主黨最晚8月7日提名
兩岸青年企業家菁英峰會開幕 劉兆玄：兩岸產業需合作

兩岸青年企業家菁英峰會開幕 劉兆玄：兩岸產業需合作

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
高考結束，對許多家庭來說才是考驗的開始。(中新社)

高考結束 自卑開始？寒門父母頭痛

2024-07-26 02:00
飛機座艙示意圖。（取材自鳳凰網）

「1人帶3娃坐不了飛機」掀話題 網友：想讓空姐幫忙帶孩子？

2024-07-25 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服