美國防部否認抹黑科興 稱反擊中國假訊息、惡意攻擊

中國大陸科興生物公司生產的疫苗，曾遭美國防部宣傳詆毀。（中新社）

路透早前報導，指美國承認曾抹黑中國的科興新冠疫苗 ，據美國之音報導，美國防部 對此回應表示，針對新冠疫情期間，「部分國家」對美國、盟友與夥伴的「惡意攻擊」，國防部使用包括社交媒體在內的各種平台來對抗，並強調中國當時曾「發起虛假信息運動，錯誤地將新冠的傳播歸咎於美國」。

據一名前政府高級官員援引的一份6月25日文件，美國國防部承認，在新冠大流行期間，美國國防部在菲律賓進行旨在貶低中國科興(Sinovac)疫苗的宣傳。

這份6月25日引用五角大廈 向菲律賓外交部和國防部發送訊息內容的文件顯示：「（美國國防部）確實向菲律賓受眾發出質疑科興的安全性和有效性的信息」。根據該文件，五角大廈還承認「在與新冠病毒相關的信息傳遞中犯了一些錯誤」，但五角大廈向菲律賓保證，自2022年以來，軍方「已認真改進了對信息行動的監督和問責」。

報導指出，美國軍方在各個社群媒體平台上利用假帳號發布的這些旨在「散布對中國疫苗恐懼」的宣傳資料，影響到了東南亞、中亞和中東地區。

當時路透並報導稱，這次行動特別針對的是菲律賓，五角大廈利用其控制的多個虛假社群媒體帳號不僅宣傳恐嚇中國科興疫苗有危險，而且來自中國的所有援助均不安全。路透調查報導公開後，菲律賓參議院外交委員會就此事啟動聽證會，並尋求美國回應。

而美國之音報導，五角大樓一名官員表示，「國防部開展廣泛的行動，包括信息環境中的行動(OIE)，以對抗對手的惡意影響。」

這名官員補充道：「一些國家和非國家行為體，使用社交媒體平台和其他媒體傳播虛假信息，並針對美國開展惡意影響力活動。國防部使用包括社交媒體在內的各種平台來對抗這些惡意攻擊。」