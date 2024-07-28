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梅洛尼抵北京展開5日行 官媒：中義需有新發展定位

記者廖士鋒／綜合報導

曾是中國「一帶一路」倡議的指標性的先進工業國成員義大利總理梅洛尼27日抵達北京，將對中國開展為期五天的訪問，這次訪問對中義雙邊關係的影響受到外界重視，而中國官媒則已經透露「兩國關係需有新發展定位」。

中共官媒CGTN27日披露梅洛尼抵北京，此行她將與中國國家主席習近平、國務院總理李強會見，「就雙邊關係和共同關心的問題」交換意見。

梅洛尼是2019年時任義大利總理孔特赴中國參加第二屆一帶一路峰會後，第二位訪中的義國總理，除北京之外她還將到訪上海。路透報導，義大利多個重量級企業均受邀參加28日至29日在北京舉行的「中義商業論壇」。

梅洛尼啟程之前，義大利商業與製造業部長烏索已在月初訪中為其鋪路。義大利諾瓦通訊社報導，此次訪問的目標是「重新平衡」與中國的經濟關係，將簽署一些工業合作、風電等協議，羅馬還希望取消農產品進口限制與談判障礙。

人民日報海外網發表評論文章強調今年「對兩國來說是一個承上啟下的重要時間節點，兩國關係需要有新的發展定位，此時梅洛尼來訪，凸顯了義大利方面對中義關係的重視程度」。新加坡聯合早報援引上海外國語大學歐盟研究中心主任忻華分析指，梅洛尼此訪重心是試探進一步經貿合作的可能性，但不意味對中國基本戰略認知發生改變，也不大可能對雙方或中歐關係產生轉折性影響。

義大利 梅洛尼 一帶一路

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