駁葉倫獨霸說 中副財長：提供物超所值產品為世界抗通脹

美國財政部長葉倫再度指責中國製造業產能過剩，並稱中國要獨霸製造業。 （歐新社）

美國財政部長葉倫 近日再度指責中國製造業產能過剩，並稱中國要獨霸製造業，許多國家不會答應。中國財政部副部長廖瑉近日接受美媒訪問時表示，中國電動汽車產能與世界需求差距很大，不存在產能過剩問題；且幾十年來，中國通過提供物超所值的製造業產品，成為世界抗衡通脹的力量。某些國家研發生產電動車 進展遲緩，是因為對此新興行業未給予足夠的重視。

美國之音報導，美國財經媒體彭博資訊周六發表對廖瑉的專訪。廖瑉受訪前一天，葉倫剛批評中國將「過多的」儲蓄和補貼導入製造業導致產能過剩。廖瑉的談話被視為對葉倫批評中國產能過剩問題作出回應。

廖瑉接受彭博資訊採訪時表示，政府補貼並不是中國新能源等產業變得比其競爭對手更具競爭力的主要因素。更重要的因素是中國超大規模市場的優勢、完整工業體系、豐富人力資源及企業對研發創新的巨大投入和企業家的不懈奮鬥精神。「中國過去40年改革開放的經營告訴我們，沒有一家企業僅僅依靠政府支持就成為在全球具有競爭力的行業」。

廖瑉還表示，某些國家在研發生產電動車方面進展遲緩是因為他們在傳統油車技術上大幅領先，而沒有及時對新興的電動車行業給予足夠的重視，而中國因為在傳統油車市場上不具優勢，而被迫全力研發電動車。

他認為，市場經濟中供需不平衡是自然現象，因為各家公司需要作出各自的投資 決定。而市場將驗證他們的投資決定到底是對還是錯。廖瑉還指出，「幾十年來，中國通過提供物超所值的製造業產品成為世界抗衡通脹的力量」。

廖瑉並引用國際能源機構（IEA）的數據表示，到2030年，全球對新能源汽車的需求將達到4500至7500萬輛，大大超出世界目前的產能。

此前，葉倫表示，部分G20國家的新興市場與她一樣擔心中國工業產能過剩的狀況，並認為應敦促北京改變其經濟模式。廖瑉則向路透表示，中國高度關注主要經濟體對過剩產能的關切，而且也對加徵關稅這樣的貿易威脅感到關切。 「我們應該就市場經濟規則和真正的事實進行清晰的溝通」。

廖瑉曾擔任主管經濟的國務院前副總理劉鶴的助理，且是美國前總統川普主政期間美中貿易戰談判中方團隊的成員。