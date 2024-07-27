我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

救民主 傳拜登下周一公布最高法院重大改革 限制大法官任期

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

菲民船向仁愛礁軍艦運送生活物資 中海警局：全程監管

記者陳湘瑾／即時報導

中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月27日，按照中菲雙方達成的臨時性安排，菲律賓派一艘民船對其「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對此加以確認並全程監管。

據中國海警局，甘羽表示，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。

美國之音日前報導，菲律賓外交部21日發表聲明，證實菲律賓已與中國就菲律賓向南中國海第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙，中國稱仁愛礁）一艘坐灘軍艦運送補給的「臨時安排達成諒解」。

中國外交部22日表示，基於三點原則，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道生活物資達成臨時性安排。

第一點原則是菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

第二點是在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。

第三點是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

中國外交部長王毅26日在寮國首都永珍會見菲律賓外交部長馬納羅時表示，在中菲達成的仁愛礁運補問題臨時性安排上，不要出爾反爾。馬納羅則表示，中菲就管控海上局勢達成一致，菲方願落實這些共識。

王毅

上一則

「中國理想都城秩序的傑作」北京中軸線申遺成功

延伸閱讀

菲律賓移民 填補夏威夷教師戰力

菲律賓移民 填補夏威夷教師戰力
熊貓和平使者 中菲南海趨和

熊貓和平使者 中菲南海趨和
王毅見菲外長：引進美國中導不符菲利益，仁愛礁運補不要出爾反爾

王毅見菲外長：引進美國中導不符菲利益，仁愛礁運補不要出爾反爾
美國防部向菲律賓坦承 曾藉宣傳貶低中國疫苗

美國防部向菲律賓坦承 曾藉宣傳貶低中國疫苗

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中共中央總書記習近平指出，此次三中全會「決定」的起草背景之一是各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。（新華社）

三中「決定」起草背景 習近平：黑天鵝、灰犀牛隨時發生

2024-07-21 10:52
中共總書記習近平今天到越南駐北京大使館弔唁越共總書記阮富仲逝世。央視新聞聯播晚間播出時長4分20秒的報導。(截取自央視直播畫面)

習近平赴越南使館弔唁阮富仲 央視播出4分鐘畫面

2024-07-20 11:43

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物