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中轟炸機飛白令海 史上最遠 專家：不會是最後一次

記者廖士鋒、編譯江昱蓁／綜合報導
美國與加拿大戰機日前在阿拉斯加防識區，攔截正進行空中聯合軍演的中國大陸和俄羅斯轟炸機。圖為俄國國防部發布的俄機外，F-35等美加戰機伴飛情況。（路透）
美國與加拿大戰機日前在阿拉斯加防識區，攔截正進行空中聯合軍演的中國大陸和俄羅斯轟炸機。圖為俄國國防部發布的俄機外，F-35等美加戰機伴飛情況。（路透）

中國國防部25日證實在白令海舉行第八次中俄聯合空中戰略巡航。專家指出，這是解放軍轟炸機飛離中國本土最遠的一次，雖是首次、但不會是最後一次。

解放軍與俄軍始於2019年的聯合空中戰略巡航，原本範圍是在日本海與東海為主，此次中方證實在白令海的軍事行動後，還強調「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

中共黨媒環球時報26日引述中國軍事專家張學峰分析報導，美方雖未公布具體攔截空域，但「可以肯定這是中國轟炸機執行戰略巡航任務中，距中國本土最遠的一次，這是首次但不會是最後一次」。轟6經不斷升級改進，性能獲大幅提升，可攜帶遠程對地飛彈，在敵機攔截半徑外進行對地對海打擊，最新型號還能空中加油，進一步擴大嚇阻半徑。

中國官媒央視則引述中國軍事專家王明志分析報導，此次巡航與前七次相比，在區域上取得重大突破，首次飛到高緯度地區，凸顯中國空軍實戰訓練能力有很大飛躍，在陌生的區域及氣象條件進行長時間巡航，反映出解放軍綜合保障能力已有大幅提升。

另外，紐約時報25日報導說，自中俄於2019年首次實施戰略轟炸機聯合巡弋後，兩軍聯演頻率增加。除挑釁華府及其盟友，兩軍也藉此演練聯合作戰，以滿足戰時需求。

來自中國的支持，成為俄國致力終結美國主導國際社會現況的一環，也藉此回應美國與其盟友的例行聯合軍演。柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士分析，俄國正向美國傳遞其並不孤單的信號，而且其夥伴中國擁有龐大核武庫。

中俄兩軍聯演雖並非新鮮事，但美國國防部副部長希克斯日前指稱，中國謀求在北極地區的更大影響力，中俄在北極的合作不斷加深令人擔憂。

美國國防部助理副部長佛格森近日也提到，儘管中俄合作不斷增加，但仍流於表面，尤其是從軍事角度看。聯演也許給外界很深印象，但無法與美國與其盟友進行的深度合作相比。

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