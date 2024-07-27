斡旋烏危機 中將啟動第4輪穿梭外交

中國外長王毅(右)24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴(左)舉行會談。(新華社)

中國近期進行一系列高調外交會議，包括撮合巴勒斯坦各派系簽署北京宣言、邀請烏克蘭 外長訪中，意圖樹立和平製造者形象。中國外交部發言人毛寧26日表示，將派中國政府歐亞事務特別代表李輝28日起訪問巴西、南非和印尼，針對烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，為重啟和談累積條件。但專家認為，這些進展雖然意義重大，但在很大程度上只是象徵性的。

中央社引述環球網報導，中國外交部26日召開例行記者會，現場記者提問：「中方是否有計畫進行新一輪的穿梭外交？」毛寧表示，烏克蘭危機全面升級已經近兩年半時間，戰事仍在延續，和談前景還不明朗，衝突存在進一步升級外溢的風險，國際社會特別是「全球南方」國家普遍對此感到憂慮，推動局勢降溫的呼聲更加迫切。

她說，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，始終堅定致力於推動危機政治解決。中國國家主席習近平提出「四個應該」，在此基礎上，中國和巴西聯合發表了「六點共識」，得到國際社會廣泛回應支持。

毛寧表示，在這個背景下，將派中國政府歐亞事務特別代表李輝7月28日起訪問巴西、南非和印尼，針對烏克蘭危機展開第4輪穿梭外交，與「全球南方」重要成員就當前局勢及和談進程進一步交換意見，探討推動局勢降溫，為重啟和談累積條件。

但據美國之音報導，學者分析，這些進展雖然意義重大，但在很大程度上只是象徵性的。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎說，「北京為使自己看起來像全球和平締造者而提出全球安全倡議，並且做出了外交努力，但國際社會需要看到實質性進展」。

英國智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）副研究員英莎麗（Sari Arho Havren）表示，「中國認為，本周的外交努力有機會削弱美國的世界地位，而全球南方國家是中國的重要受眾」。

美國賓州巴克內爾大學國際關係教授朱志群（Zhiqun Zhu）說，在美國專注於大選期間，中國有更多機會將自己展現為全球事務的替代領導者，「美國大選愈混亂，美國愈孤立，中國就愈有機會填補空白，在國際事務中發揮領導作用」。