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王毅好忙 在寮國連見多國外長 重頭戲還要見布林肯

中國新聞組／北京27日電
東盟外長會在寮國舉行，中國外交部長王毅（左六）行程滿檔，除會晤歐盟、俄、英、日等國代表外，還將與美國國務卿布林肯再度會面。 （路透）
東盟外長會在寮國舉行，中國外交部長王毅（左六）行程滿檔，除會晤歐盟、俄、英、日等國代表外，還將與美國國務卿布林肯再度會面。 （路透）

正在寮國出席東盟（東協）外長會議的中國外長王毅，除加大力道固樁與東盟經貿關係，還在場邊展開密集外交行程，25、26日已個別會見了歐盟、寮國、印度、俄羅斯、英國、日本、南韓等多國代表或外長。王毅在寮國好忙之餘，此行另一個重頭戲是與美國國務卿布林肯會面，料將觸及美方就中國對俄羅斯的支持、不公平貿易及台灣等議題，並管控分歧、避免誤判。

王毅25至27日出席在寮國永珍舉行的中國-東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會並正式訪問寮國。

中國外交部發言人毛寧昨下午表示，王毅將在寮國「應約」會見美國國務卿布林肯，但未透露具體會見時間與情況。

美國之音引述美國國務院亞太助卿康達24日指出，布林肯和王毅會面，最重要的作用就是通過開放管道負責任地管控彼此分歧、避免誤判，雙方面對的挑戰包括海洋領域、中國對俄羅斯無端入侵烏克蘭的支持，以及其持續性的許多不公平貿易措施等。

王毅昨天在中國─東盟外長會上致詞表示，要加快中國─東盟自貿區3.0版談判，推進區域產供鏈融合發展，加快形成具有全球競爭力的新興產業集群。

中國外交部長王毅（右）在寮國會見韓國外長趙兌烈。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在寮國會見韓國外長趙兌烈。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在寮國會見英國外交發展大臣拉米。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在寮國會見英國外交發展大臣拉米。（新華社）

王毅此行還排滿了個別會見行程。據報導，王毅在會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利時，批評歐盟對中國電動汽車反補貼調查是「典型的貿易保護主義」，也不利於全球綠色轉型。希望雙方通過對話協商找到合理解決辦法。就俄烏戰爭，王毅表示「支持歐盟發揮主導作用，探索均衡、有效、可持續的歐洲安全架構」。王毅也會見了挪威外交大臣艾德。

王毅此次還在寮國首度舉行「中俄寮」三方外長會晤，也在和印度外長蘇傑生會面時向印方喊話，「中印關係重回正軌符合雙方利益，也是『全球南方』國家的共同期待」。中國官方指中印雙方同意共同致力於維護邊境地區和平安寧，推動邊境事務磋商取得新進展；印度外交部官網指兩人一致認為需要迫切開展工作，以儘早實現（邊境）完全脫離接觸。

中國外交部長王毅（右）在寮國會見印度外長蘇傑生。（新華社）
中國外交部長王毅（右）在寮國會見印度外長蘇傑生。（新華社）

王毅還會見了日本外相上川陽子，表達了「當前中日關係處於不進則退的關鍵階段」立場，希望「維護雙邊關係政治基礎」、「真正把戰略互惠關係落到實處」，他還就福島核廢水排海重申中方立場。上川陽子則說，日本半導體出口限制不針對任何特定國家。

王毅 歐盟 布林肯

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