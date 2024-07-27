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紐時：中國AI發展迅速 關鍵在開放分享開源技術

中國新聞組／北京27日電

紐約時報報導，中國企業正在縮小與美國的人工智能AI）技術差距，同時透過向公眾開放分享開源技術，進一步加速發展。

報導引述十多名中國科技公司的技術專家和研究人員稱，他們認為開源技術是中國AI發展如此迅速的關鍵原因，開源AI將是中國在全球競爭中後來居上的機會。此外，探索開源技術也能讓他們在遭到美國加強限制的情況下繼續增長。

報導特別提到，過去人們往往認為中企擅長複製和改進美企已有的技術，但當最好的開源技術來自中國時，美國開發人員可能會反過來，基於中國技術建立自己的系統。

擁有許多開源AI項目的美國開源AI社區Hugging Face行政總裁德朗格直言，若美國的監管機構限制開源項目，而中國的開源技術成為「黃金標準」，這種趨勢持續下去，對美國的挑戰會愈來愈大。

報導表示，儘管美國在AI發展方面處領先地位，但中國正迎頭趕上。最近數周，多家中國企業都推出可與美國領先系統媲美的AI技術，其產品接連躍居開源AI系統排行榜高位，在評估性能的常見基準測試得分中，也與美國領先的同類技術幾乎相若，同時這些技術已被全球消費者、企業和獨立軟件開發商所掌握。

報導指出，相比許多美國公司，中國企業更願意向用戶發布其技術，甚至與其他企業和軟件開發商分享底層軟件程式碼。

報導還稱，中國科技業的許多人相信，開源技術能幫助他們發展。若美國監管機構如一些國會議員所叫囂的那樣，「扼殺」美國開源計畫的進展，以防止幫助中國類似系統的誕生，中國可能會獲得重大優勢。

AI 人工智能 紐約時報

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