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王滬寧罕見赴越弔唁阮富仲 規格比英女王高

記者賴錦宏／綜合報導
中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧（右二）赴越南河內弔唁越共總書記阮富仲。（圖／取自VTC news）
中共政治局常委兼大陸政協主席王滬寧（右二）赴越南河內弔唁越共總書記阮富仲。（圖／取自VTC news）

越共總書記阮富仲日前過世，中共派出政治局常委兼全國政協主席王滬寧以「習近平總書記特別代表」赴越南弔唁，這是罕見有正國級的中共政治局常委出國出席外國領導人葬禮。

據央視昨晚新聞聯播，王滬寧代表中共總書記習近平和中共中央，並以「總書記特別代表」名義敬獻花圈，在阮富仲的靈柩前駐足默哀，並三鞠躬。

在會見越南國家主席蘇林時，王滬寧表示，中越關係不斷穩定向好發展，提升到具有戰略意義的「命運共同體」的新高度，中方願同越方一道落實好習近平總書記去年訪越期間，雙方達成的重要共識，推動中越命運共同體建設走深走實，行穩致遠。

蘇林表示，中國是越南對外政策中唯一具備所有優先因素的國家。越方將牢記阮富仲同志越中情誼深、同志加兄弟的囑託，始終將發展對華關係作為越對外政策的頭等優先，按照阮富仲同志同習近平總書記達成的重要共識，堅定推動構建具有戰略意義的越中命運共同體。

從形式上來看，中共對於阮富仲逝世的哀悼，規格上均高於近年在任內逝世的英國女王伊莉莎白二世、伊朗總統萊希等國家元首。王滬寧除作為「總書記特別代表」，習近平本人已廿日下午到越南駐北京大使館弔唁，說明中共對阮富仲與越南的重視。

中共 越南 習近平

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