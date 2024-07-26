有怨言→極讚賞 烏外長訪中後態度大轉彎

中國外長王毅(右)24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴(左)舉行會談。(新華社)

中國外長王毅 剛結束與烏克蘭 外長庫列巴會談，獲得烏方願與俄羅斯 和談表態後，又馬不停蹄抵寮國見了俄羅斯外長拉夫羅夫，討論建立「新安全架構」，俄方並稱歡迎中國提出俄烏戰爭斡旋倡議。分析認為，王毅接連與烏俄外長會談，傳達中國在俄烏戰爭扮演「和平締造者」積極作為。中國官媒也稱烏克蘭對中國已從頗有怨言到高度讚賞，這是對中國居中斡旋的充分肯定。

據中國官媒新華社旗下「牛彈琴」微信公眾號報導，庫列巴在2022年3月俄烏衝突後，第一次到訪中國，時間從7月23日一直到26日。表達了烏方重視中方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，並向中國表態願意並準備同俄方開展對話談判等立場。

報導認為，這顯示了三個變化。一，烏克蘭態度出現明顯轉變，以前一度對中國角色頗有怨言，但現在「高度讚賞」中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。這是因為中國這種勸和促談完全不同於美國等西方國家，烏克蘭從誤解又回味過來，予以充分肯定。

二，烏克蘭很重視中方的意見，烏克蘭從一度的疑慮，「認真研究」了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」。應該是充分認識到，中國巴西的主張確實是為了持久的和平。

三，烏克蘭向中國表態，願意和俄羅斯談判。烏克蘭一度很強硬稱除非普亭下台否則絕不談判。這次在廣州，庫列巴明確烏方願意並準備同俄方開展對話談判。從斷然拒絕到現在願意和談，這是一個進步。

報導並總結三點。第一，烏克蘭不得不有所轉變，因為再不改變，尤其是對和談還一味拒絕，對烏克蘭國家利益不利。第二，中國贏得了烏克蘭的尊重，中國是中立的第三方，對烏克蘭如此，對俄羅斯亦然。第三，和談之路還很漫長，真正的贏家，只能是那些拱火的國家。中國不妨多勸勸，勸勸真別打了。

而王毅剛結束在廣州與庫列巴的會談後，據法廣報導，25日他又與俄羅斯外長拉夫羅夫在萬象舉行的東盟（東協）外長會議場邊舉行會談。雙方討論了在歐亞大陸建立「新的安全架構」。

俄外長拉夫羅夫25日在東盟外長會議與中國外長王毅會談。(取材自X平台)

拉夫羅夫在與王毅會談後在一份聲明中稱，「在『某些國家』與旨在破壞亞太地區安全與穩定的政治軍事機制建立『密切聯盟』的背景下，俄中兩國外長詳細討論了東盟內部的合作問題。」

俄羅斯外交部則在其網站上發表的聲明中說：「俄羅斯外長對中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡和一貫立場表示感謝，並歡迎北京提出的倡議」。

拉夫羅夫和王毅是在東盟十國年度會議的場邊舉行會談。東盟外長會議周四在寮國首都開幕，將持續三天。