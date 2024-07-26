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退出一帶一路半年後…義總理27日訪中

記者廖士鋒／綜合報導
義大利總理梅洛尼（左）即將訪問大陸。圖為大陸國務院總理李強（右）與梅洛尼2023年9月在印度會面。（新華社）
義大利總理梅洛尼（左）即將訪問大陸。圖為大陸國務院總理李強（右）與梅洛尼2023年9月在印度會面。（新華社）

作為中國「一帶一路」在先進工業國家唯一的成員，義大利已經於2023年底正式退出，不過中國外交部正式宣布，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）27日將對中國進行為期5天的訪問，屆時雙邊關係會有何進展，備受矚目。

中國外交部發言人毛寧25日宣布，應中國國務院總理李強邀請，義大利總理梅洛尼將於7月27日至31日對中國進行正式訪問。

義大利2019年簽署加入一帶一路的協議，不過2023年底退出，同時義大利政府現任領導人也沒有參加2023年10月於北京舉辦的第三屆一帶一路峰會，出席的僅有前總理義大利前總理馬西莫．達萊馬（Massimo D'Alema）等卸任政要。

當時中國外交部發言人汪文斌指出，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京成功舉辦，包括義大利在內的151個國家和41個國際組織代表參會，形成458項成果，「中方堅決反對抹黑破壞共建『一帶一路』合作，反對陣營對抗、製造割裂」。

中國總理李強2023年9月9日下午在印度新德里G20峰會期間，曾與梅洛尼會見，當時李強表示，「一個健康穩定的中義關係符合兩國共同利益，也是兩國更好發展的需要」。

李強還指出，中國願同義方深化機制性合作，用好政府委員會聯席會議等合作機制，提升雙方合作水平，雙方應持續擴大雙邊貿易，中國將繼續擴大市場准入，為義優質產品進入中國市場創造更多機遇。

義大利 一帶一路

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