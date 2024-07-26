我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

抗議加稅 上汽控歐盟索取商業機密 吉利、比亞迪也要提抗辯

中國新聞組／北京26日電
針對歐盟反補貼調查，上汽集團指控歐方要求提供電池的化學配方等商業敏感訊息。 （路透）
針對歐盟反補貼調查，上汽集團指控歐方要求提供電池的化學配方等商業敏感訊息。 （路透）

歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅，引起中方不滿；上汽集團近日出席歐盟聽證會，指控歐方調查涉及商業敏感訊息，例如要求提供電池的化學配方等；另吉利及比亞迪也擬要求歐盟召開額外聽證會欲抗辯。

中央社報導，歐盟委員會對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼關稅，引發中國車企的強烈抗議。其中中國最大的汽車製造商上海汽車集團，被歐方點名為不配合調查的企業，被加徵高達37.6%關稅。

中國證券時報23日報導，上汽集團22日公布，19日應上汽要求在布魯塞爾歐盟總部召開反補貼調查專題聽證會，上汽提交反補貼初裁抗辯意見，積極維護自身合法權益。

上汽明確提出，歐盟執委會反補貼調查涉及商業敏感訊息，例如調查要求配合提供與電池相關的化學配方等，超出正常調查範圍。

此外，上汽提到，歐方對於補貼的認定存在錯誤，例如將外國合資方獨資的汽車金融公司混淆為上汽的關聯企業，納入補貼率計算範疇。強調調查過程中已提交了數以千計的書面資料，但歐盟忽略了部分關鍵訊息和抗辯意見，虛增了多個項目的補貼率。

另據觀察者網引述彭博報導，被加徵反補貼關稅的另2家中國電動車廠商吉利及比亞迪也將向歐盟要求召開額外聽證會，以提出抗辯。

歐盟執委會預計將於11月作出最終裁定。

歐盟 關稅 電動車

上一則

港破獲維園「炒場黨」拘捕3人包括1名外傭

下一則

黎智英、蘋果日報涉勾結境外勢力、發布煽動刊物 港裁定3罪成立

延伸閱讀

提前進入備貨旺季 中國果鏈龍頭企業加價搶人

提前進入備貨旺季 中國果鏈龍頭企業加價搶人
日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標

日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標
電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪

電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪
巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清

巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清

熱門新聞

「汕頭好人」被指偷吃人妻，圖為涉事兩人。（取材自微信）

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

2024-07-20 08:30
患病女孩此前的生活照。（取材自紅星新聞）

女孩重病…鄰居捐款 愛心「紅包」被秒搶還退群

2024-07-19 09:30
中國前外交部長秦剛。（中新社）

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

2024-07-22 13:26
男子與其妻子的合照。（視頻截圖）

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

2024-07-18 09:30
浙江溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科醫生李晟19日午間看診時，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，最終因傷勢過重，搶救無效去世。（取自微博）

中國再傳醫療暴力 溫州醫生看診遭病患持刀砍殺致死

2024-07-20 08:47
中國網友認為川普有助於中國統一台灣，「川建國」這個外號再次鋪天蓋地地出現在網友的評論當中。歐新社

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

2024-07-19 09:20

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂