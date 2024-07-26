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守護兩岸記憶 福建立法保護20萬份「閩台關係檔案」

記者陳宥菘、賴錦宏／綜合報導
圖為泉州向金門供水工程處立著刻有「兩岸一家親，共飲一江水」的紀念碑。（取材自中新網）
圖為泉州向金門供水工程處立著刻有「兩岸一家親，共飲一江水」的紀念碑。（取材自中新網）

在中國當局加大抨擊民進黨政府推行「去中國化」之際，福建省人大常委會第十一次會議24日審議通過「福建省閩台關係檔案保護條例」，強調閩台關係檔案承載中華民族記憶，將其收集與保護制度化，也鼓勵閩台兩地就檔案開展交流合作，自今年10月1日起施行。中國媒體指出，這是中國首部文化領域涉台專項地方性法規，用以守護兩岸共同歷史記憶。

新華社報導，福建與台灣隔海相望，自古以來特別是明清以來，福建居民大規模遷居台灣，在兩岸往來過程中各類組織或個人留存下了不同形式的檔案文獻。做好閩台關係檔案保護利用工作，對深化兩岸融合發展、促進兩岸同胞心靈契合具有重大意義。

所謂「閩台關係檔案」，即閩台往來過程中直接形成的，印證兩岸歷史淵源，體現兩岸交流交往，承載中華民族記憶，對「國家和社會」具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等形式歷史紀錄。

目前除了福建檔案館永久保管的20多萬份涉台檔案外，福建省內公藏機構、社會組織及收藏愛好者、台胞台屬等個人散存大量閩台關係檔案，還有不少散落在海外，有一定程度破損。

對此，條例對檔案的收集保護進行制度設計，並在檔案保管單位可以捐贈、購買等基礎上，鼓勵非國有收藏機構、港澳台同胞等透過收集、捐贈參與檔案保護。條例也鼓勵閩台兩地進行檔案相關的交流合作，支持閩台宗親、鄉親、姻親利用閩台關係檔案開展尋根謁祖、族譜對接等活動，並稱台灣同胞在利用閩台關係檔案時與福建省居民享有同等待遇。

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