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中國上半年GDP增長率 16省未達標 僅7省超目標

記者林茂仁／綜合報導
中國16省成長率未達標，僅七省市超過年度目標。（中通社）
中國16省成長率未達標，僅七省市超過年度目標。（中通社）

中國31個省市中的23個已公布上半年經濟運行情況。其中七個省的GDP增長率超過年度預設目標，其餘16個省的增長率低於年度目標。有分析指出，內需不足仍是阻礙中國經濟加速發展的最主要因素。

七個GDP超過年度目標的省市分別為江蘇、北京、天津、內蒙古、重慶、浙江、福建。其中江蘇上半年的生產總值達人民幣6.33兆元(約8753億美元)，按年增長5.8%，今年江蘇省政府工作報告提出的年度GDP目標為增長5%以上。

包括經濟第一大省廣東在內，共有16個省市上半年GDP不及設定的年度目標，海南、西藏、湖南、雲南、廣東和新疆的增長幅度甚至低於年度目標超過一個百分點。其中，海南省上半年的GDP增速只有3.1%，遠低於年度預定8%的目標。

上半年中國全國GDP增速為5%，中國國家統計局認為，在外部環境複雜性嚴峻性不確定性明顯上升的背景下，國民經濟運行大體保持平穩。

在已公布半年報的23個省市中，有17個省市的GDP在1兆元以上。其中，廣東、江蘇兩省均超過6兆元，浙江超過4兆元，河南超過3兆元，四川、湖北、福建、湖南、安徽、上海、北京、河北等8省市超過2兆元，其餘5省份超過1兆元。

江蘇GDP表現優於市場預期，使其與經濟第一大省廣東的差距進一步縮小。上半年，廣東省的整體生產總值6.52兆元，僅增長3.9%，低於年度目標5%。

工業生產較快增長是江蘇經濟增長的重要支撐。資料顯示，上半年江蘇省規模以上工業增加值年增8.6%。

第一財經引述廣東省體改研究會執行會長彭澎表示，房地產萎縮明顯拖累廣東經濟，尤其是家電、家居、建材等行業。

中國（深圳）綜合開發研究院企業與市場研究中心副主任鄭天騁指出，建議加大部署以提升內需為目的的經濟政策，在需求端給經濟增長增添更多動能；加快挖掘居民消費潛能，恢復市場預期，讓中等收入群體敢於消費；增加城市居民收入，讓低收入群體有錢消費。

低收入 河南 新疆

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