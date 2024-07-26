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拚經濟再出招…人民銀行又意外降息 六大國銀跟進

記者林茂仁／綜合報導
時隔七個月後，中國國有銀行再度調降存款利率。（中新社）
時隔七個月後，中國國有銀行再度調降存款利率。（中新社）

中國人民銀行25日出乎市場意料宣布下調貸款市場報價利率（LPR）後，六大國有銀行同日集體宣布，調降人民幣存款利率0.05個百分點至0.2個百分點不等，其中，5年期定存利率從原本2%跌到「1字頭」僅1.8%，這也是時隔七個月後，國有銀行再度調降存款利率。分析指出，上述政策旨在重振世界第二大經濟體疲軟的經濟活動。

人行25日在一份簡短聲明中宣布，金融機構中期貸款（MLF）利率從2.5%下調至2.3%。這是自2020年4月以來該利率的最大降幅，也被指出乎意料，因為人行通常在每月15日公布中期貸款利率。7月中旬，人行將利率維持在2.5%。

而工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵政儲蓄銀行等六大國有銀行也集體宣布，自7月25日起調整人民幣存款利率。其中，二年期以上整存整取存款利率下調幅度最大，達20個基點（0.2個百分點）。

這意味著，如果存款人民幣100萬元(約13.8萬美元)存5年期，到手利息由之前的10萬元降至9萬元，約減少1萬元。

工商銀行網站資訊顯示，25日執行最新人民幣存款利率：整存整取三個月、半年、一年、二年、三年、五年的利率分別為1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%和1.8%。活期存款利率0.15%。

這是六大國有銀行今年來首度調降存款利率，與七個月前調降幅度相比，調降的力度及調降後的存款利率水準保持一致。

事實上，在7月貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點後，市場對本次存款利率調降已有預期。目前1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%。

部分中小銀行近期也在調降利率，雲南、廣西等地有多家銀行對存款掛牌利率進行調整，降幅可達40個基點。

中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒近期在報告中指出，從近期LPR以及存款利率的調整來看，人行每次下調LPR，接著大行就會下調掛牌存款利率，一方面負債端配合資產端下調，同時也為資產端進一步下調打開空間。

實際上，中國銀行淨利差收窄問題備受關注。據國家金融監督管理總局披露的數據，截至今年第一季末，商業銀行淨利差降至歷史低位1.54%，較年初下降15個基點，跌破淨利差1.8%的警戒線。

最近幾周，中國的經濟指標接連不佳，這個以今年經濟增長「5%左右」為目標的亞洲巨人正在加緊發布消息，試圖重振經濟活動。中國22日已經下調了基準利率，即LPR，這是銀行向企業和家庭提供最優惠利率的基準。在經濟放緩的背景下，這一措施應該會產生支持經濟活動的連鎖效應。

利率 貸款 儲蓄

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