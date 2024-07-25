王滬寧弔阮富仲：此刻中國黨及人民與越南堅定站在一起

7月25日，習近平總書記特別代表，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧率中共代表團在越南首都河內，弔唁越共中央總書記阮富仲逝世。 (新華社)

據新華社，當地時間2024年7月25日，習近平 總書記特別代表，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧率中共代表團在越南 首都河內，弔越共中央總書記阮富仲逝世，並會見越南國家主席蘇林以及越南總理范明政等越共中央領導人。王滬寧在會見蘇林等越南領導人時表示，讚揚阮富仲是中國人民的偉大朋友，並宣稱，在這個特殊時刻，中國黨和人民同越南黨和人民堅定地站在一起。

弔唁儀式在越南國家殯儀館舉行。王滬寧代表習近平總書記和中共中央並以習近平總書記特別代表名義敬獻花圈，在阮富仲靈柩前駐足默哀並三鞠躬，向阮富仲遺孀吳氏敏轉達習近平總書記和夫人彭麗媛的誠摯唁簿上留言。

在會見蘇林等越方領導人時，王滬寧表示，阮富仲同志 不幸與世長辭，我們深感悲痛。阮富仲同志逝世後，習近平總書記親赴越南駐華使館弔唁，中共中央向越共中央致唁電。這次習近平總書記指派我作為他的特別代表，率中共代表團前來弔唁，再次表達習近平總書記和中共中央對阮富仲同志的沉痛哀悼，對越共中央和阮富仲同志家屬的誠摯慰問。在這個特殊時刻，中國黨和人民同越南黨和人民堅定地站在一起。

王滬寧表示，阮富仲同志是堅定的馬克思主義者，也是中國人民的偉大朋友。他的逝世是越南社會主義事業乃至人類和平與進步事業的一大損失。中國黨和政府將一如往常地支持越南黨帶領越南人民走符合本國國情的發展道路，並支持越南革新開放和社會主義事業發展。相信在越共中央堅強領導下，越南共產黨一定會繼承和發展阮富仲治黨治國思想理念，團結帶領越南人民順利完成越共十三大提出的各項目標任務，迎接越共十四大勝利召開。

王滬寧表示，習近平總書記和阮富仲總書記為中越兩黨兩國關係的發展傾注了大量心血。在習近平總書記和阮富仲總書記的戰略引領下，中越關係提升到具有戰略意義的命運共同體的新高度。中方願同越方一道，落實習近平總書記去年訪越期間雙方達成的重要共識，推動中越命運共同體建設走深走實、行穩致遠。

越方表示，阮富仲同志逝世後，中共中央第一時間向越共中央發來唁電，習近平總書記親赴越南駐華使館弔唁，又派王滬寧同志作為特別代表專程來越弔唁，體現了中國黨、政府和人民對越南黨、政府和人民的特殊感情，越方深受感動。

越方表示，中國是越南對外政策中唯一具備所有優先因素的國家。越方將牢記阮富仲同志「越中情誼深、同志加兄弟」的囑託，始終將發展對華關係作為頭等優先，按照阮富仲同志同習近平總書記達成的重要共識，堅定推進構建具有戰略意義的越中命運共同體。越方祝賀中共二十屆三中全會成功舉行，全會提出進一步全面深化改革的重要舉措，將為越繼續推進革新開放事業提供重要借鑒和動力。

報導稱，在河內期間，王滬寧也應約會見了參加弔唁活動的古巴共產黨中央政治局委員、古巴全國人民政權代表大會主席拉索。