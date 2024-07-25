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南加熱爆 華人空調師忙翻

中國留學生拍攝美軍航母 遭南韓逮捕 或將面臨3年監禁

記者廖士鋒／即時報導
美、日、韓6月27日起在濟州以南公海舉行代號為「自由之刃」的為期3天三方多領域聯合軍演。事隔1個月後，爆出中國留學生在演習前夕拍攝航母與軍事基地遭捕。圖為美國核動力潛艦羅斯福號。（美聯社）
美、日、韓6月27日起在濟州以南公海舉行代號為「自由之刃」的為期3天三方多領域聯合軍演。事隔1個月後，爆出中國留學生在演習前夕拍攝航母與軍事基地遭捕。圖為美國核動力潛艦羅斯福號。（美聯社）

近期中國國安部常常發文提醒民眾，有外國間諜在軍事基地拍攝的案例，不過中國留學生最近也傳出因在南韓拍攝美軍航母遭到調查，並可能面臨3年監禁與罰緩。

美國、日本和南韓甫於6月27日啟動了首次「自由之刃」（Freedom Edge）三方演習，南韓表示此舉是應對北韓不斷升級的威脅。而這次演習美軍方面派出西奧多．羅斯福號航空母艦（CVN 71）等兵力前往南韓參加。

事隔將近一個月後，韓聯社24日報導，南韓釜山警察廳當天表示，正在以涉嫌違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由對三名中國人進行調查。這三名年齡介於30至49歲之間的中國人士在釜山留學，6月因為使用無人機非法拍攝停靠在釜山的美國航空母艦而被警方抓獲。

據三人陳述，他們6月25日在釜山南區龍湖洞的一座山上停車後，在散步途中發現了停靠在海軍作戰司令部釜山作戰基地的航空母艦。「出於好奇心，他們從車中取出無人機並進行了拍攝」。當時的拍攝行為被正在巡邏的軍人發現。

報導指出，無人機拍下了航空母艦和海軍作戰司令部基地的全景，影片長度超過5分鐘。而在當天，南韓總統尹錫悅登上停靠在釜山海軍作戰基地的美國海軍羅斯福號核動力航空母艦，勉勵韓美官兵。

報導表示，由於該航空母艦已向媒體公開亮相，且當天美軍公開活動的參加人員中還包含普通民眾，因此警方難以追究上述三人拍攝航空母艦的責任。但除了拍攝航空母艦之外，上述三人還涉嫌未經許可使用無人機拍攝海軍作戰基地，南韓警方目前正在分析他們的手機通話錄音和通話記錄，以具體了解其拍攝理由。

港媒南華早報報導，釜山警方表示，嫌犯被指控違反的《軍事基地及軍事設施保護法》規定，未經授權拍攝軍事基地或設施的個人將面臨三年監禁或3,000萬韓元（約合2萬1,700美元）罰款。

另據中國外交部官網，7月24日中國外交部副部長馬朝旭在首爾會見南韓外長趙兌烈，並同南韓外交部第一次官金烘均舉行「第十次中韓外交部門高級別戰略對話」。雙方同意加強交往溝通，深化互利合作，妥善處理分歧，增進國民友好感情。

中國就台灣、南海等涉及其核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場，「敦促韓方恪守一個中國原則，維護中韓關係政治基礎，在南海問題上秉持客觀公正立場」。南韓則重申「堅持一個中國原則，希望南海保持和平穩定」。

就朝鮮半島局勢，中國方面表示，「當務之急是給形勢降溫，希望包括韓方在內有關各方為推動半島問題政治解決進程發揮積極建設性作用」。而官方披露的戰略對話並沒有涉及這次留學生拍攝航母與軍事基地的爭端。

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