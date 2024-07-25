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中駐美大使謝鋒：兩國關係止跌回穩

記者林宸誼╱綜合報導
中國駐美國大使謝鋒。(取材自中駐美大使館網站)
中國駐美國大使謝鋒。(取材自中駐美大使館網站)

中國駐美國大使謝鋒22日應邀以視訊方式在「中國新時代深化改革的世界機遇」全球對話會美國專場上發表主旨演講指出，中美關係正處於止跌回穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。

謝鋒指出，20屆三中全會釋放出三重明確訊號：一是進一步全面深化改革將更加系統集成。二是中國特色社會主義制度將更加成熟完善。三是中國式現代化的前景將更加廣闊光明。

謝鋒提到，過去幾年中美關係的波折歷程表明，對話比對抗好、合作比脫鉤好、穩定比折騰好。中美關係正處於止跌回穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。

謝鋒表示，為兩國民眾福祉和世界前途命運，中美應按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，開創兩國人民和人類社會美好的未來。

謝鋒強調，中國堅持以開放促改革、促發展，關稅總水準已降至與世貿組織發達成員相當水準，外資准入負面清單從93條縮減到31項，每年進口商品和服務達2.5兆美元。上半年在華新設外企年增14.2%，近期高盛星巴克、耐吉等美企高管訪華，第一時間感知中國發展脈動和開放步伐。

謝鋒指出，20屆三中全會再次闡明，中國將穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，建立高效便利安全的數據跨境流動機制，打造透明、穩定、可預期的制度環境。

謝鋒表示，進一步放寬市場准入，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，擴大服務業開放，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。

謝鋒指出，切實保障外企合法權益，保障外企在要素獲取、資質許可、政府採購等方面國民待遇，建設更高水準開放型經濟新體制，為世界各國提供更廣闊市場空間、更多合作機遇。

謝鋒 星巴克 高盛

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