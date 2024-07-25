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北京斡旋俄烏戰╱擔心美搶鋒頭？ 中搶先扮和平製造者

中國新聞組／北京25日電
中國外長王毅(右)24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴(左)舉行會談。(新華社)
中國外長王毅(右)24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴(左)舉行會談。(新華社)

烏克蘭外長庫列巴昨在廣州與中國外長王毅會談，外媒分析，中國此時斡旋俄烏衝突，估計是考量川普可能當選美國總統，且稱會在上任24小時要俄烏停戰，所以中國著急了，要搶先美國一步扮和平製造者，從此次中國在庫列巴抵華前一日才官宣的「非常規」訪問可窺端倪。中媒則稱在中方選在美國政局變動的關鍵點勸和促談是「很重要的進展」。

自由亞洲電台引述旅美時事評論員陳破空表示，北京突然邀請烏克蘭外長到訪，估計與擔憂川普可能當選美國總統有關：「他（川普）說了，他上任24小時，就要讓烏克蘭和俄羅斯停戰、實現和平，所以在這樣的情況下，中共是著急了。」中國的最新動作反應出一種焦慮情緒，即擔憂美國可能終結俄烏戰爭。

陳破空認為，如果美國出面、川普政府出面解決了俄羅斯和烏克蘭的問題，中國不只在俄羅斯那邊得不到好處，把烏克蘭也得罪了，也得不到好處。「 所以，習近平當局是著急了，想趕在川普上任之前去打和平牌，所以突然就把烏克蘭外長請過來，而且還要來四天，這是非常罕見的事情。」

美國智庫哈德遜研究所高級研究員考菲（Luke Coffey）則表示，中國邀請烏克蘭外長到訪，是希望繼續在俄烏衝突中保持其「和平調解人」的形象。至於烏克蘭外長為何同意訪華，考菲認為，這是烏克蘭希望繼續宣揚目前唯一可行的和平方案就是烏克蘭和平方案。 

中國媒體觀察者網引述中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員趙會榮表示，「現在這個時候，對於俄烏是一個非常關鍵的時間點。」美國政局變動對於整個俄烏衝突事態的發展影響很大。

趙會榮表示，烏方對於中方勸和促談的角色和作用給予高度評價，可以看到中烏在俄烏衝突問題上增進了互相的理解，這是一個很重要的進展，「可以說兩國外長的會晤對雙邊關係未來的發展，對俄烏衝突和平解決有積極的建設性意義」。

而庫列巴抵達廣州前一日（7月22日），中烏才官宣庫列巴訪華事宜。通常，他國高層訪華前會預留預熱準備時間，但這次庫列巴來華，僅與官宣時間隔了一天。

對於此次的「非常規」訪問，復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心副主任簡軍波認為，考慮到雙方的身分和會談涉及話題的敏感性，本次訪問不宜過早披露，可能是在最後一刻才敲定，但雙方官方可能已在私下進行了長期討論。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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