北京斡旋俄烏戰╱烏釋談判信號 中：願發揮作用

中國外交部長王毅24日在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。(新華社)

北京當局積極營造「和平建設者」形象，繼達成促使巴勒斯坦各派和解的外交進展後，隨即投入斡旋俄烏戰爭。烏克蘭 外長庫列巴24日在廣州與中國外長王毅 會談，強調烏克蘭願意並準備與俄羅斯 談判。王毅則指出，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌，「我們支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用」。

庫列巴此行是俄烏戰爭以來，首度有烏國高層訪中。庫列巴表示烏方高度讚賞中國為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視北京的意見，認真研究了中國與巴西的「六點共識」。他更指出，「烏方願意並準備同俄方開展對話談判」，談判應是理智和有實質意義的，「旨在實現公正持久的和平」。

路透援引烏方代表團消息指，會談持續三個多小時，較計畫中要長。王毅表態中國將繼續擴大自烏糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全；庫列巴則稱烏方支持中國在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國。

烏克蘭外交部官網則提及，雙方討論的主要議題是尋找制止俄羅斯侵略的方法及中國在實現持久公正和平方面可能發揮的作用。庫列巴重申，當俄羅斯願意真誠進行談判時，烏方準備在某個階段讓俄方參與談判，但目前俄羅斯還未有此準備。

庫列巴22日在烏克蘭駐北京大使館微博發布影片表示，「我們從不希望這場戰爭發生，並希望這場戰爭盡快結束」，還邀請中國網友評論雙邊關係，許多網友則寫下「侵略者必敗」、「勝利屬於烏克蘭」。

王毅23日還在北京會見巴勒斯坦法塔赫代表團團長阿魯勒，強調當務之急是促成各派大團結、大和解，為實現獨立建國創造必要條件。

環球時報社評稱，23日的北京成為舉世矚目的外交舞台。巴勒斯坦14個派別的代表在北京歷史性地宣告結束分裂；同一天，庫列巴展開對中國的訪問，這是俄烏衝突爆發以來烏克蘭外長首次訪華。社評稱，當今世界兩大熱點衝突地區的當事方，不約而同前來中國尋求政治解決途徑，在某種意義上形成了「外交共振」。