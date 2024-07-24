陸懲「獨」引外企擔憂 國台辦：中國式現代化前景光明

中國國台辦朱鳳蓮說，熱烈歡迎並支持廣大台灣同胞透過各種形式參與兩岸交流合作，為兩岸關係發展注入信心與活力。(記者陳政錄／攝影)

中國上月公布懲治「台獨」頑固分子的意見後，國台辦不斷重申，針對的是極少數「台獨」頑固分子，並非廣大台灣同胞，但已引起跨國企業擔憂，考慮調離在陸台灣員工，陸委會也抨擊嚴重傷害兩岸關係。面對爭議持續，國台辦發言人朱鳳蓮24日強調，廣大台灣同胞包括在跨國公司工作的台灣員工，只要不從事違法犯罪活動，不必有任何顧慮。

朱鳳蓮說，概括下來，台胞台商對司法文件大致持兩種態度。一是認為出台司法文件表明了中國懲治「台獨」頑固分子的堅定決心，未來「台獨」頑固分子必將為他們的犯罪行為付出代價，能夠有效遏制「台獨」分裂勢力，對違法行為進行嚴厲打擊，形成震懾，同時也給了他們回頭是岸的機會；二是認為司法文件懲治的對象清晰明確，針對「台獨」頑固分子而非廣大台灣同胞，是在精準打擊「台獨」。

朱鳳蓮說，廣大台胞台商對這份司法文件的認識是很清楚的，一方面看清了「台獨」是導致台灣兵兇戰危、自身利益受損的最大禍源，只有依法嚴懲「台獨」分裂犯罪，大家才能安享兩岸關係和平發展紅利，才能過上和平安寧的好日子；另一方面也看清了司法文件懲治對像是「台獨」頑固分子而不是廣大台灣同胞，廣大台灣同胞的利益福祉是受到實際保護的。

至於外企的擔憂和民進黨 、陸委會的抨擊，朱鳳蓮強調，運用刑事司法手段懲處分離國家犯罪者、維護國家核心利益，是世界各國通行做法，廣大台灣同胞包括在跨國公司工作的台灣員工，只要不從事違法犯罪活動，不必有任何顧慮，完全可以在中國安心就學、就業 、生活。

朱鳳蓮說，我們將一如既往尊重、關懷、造福台灣同胞，持續建立市場化、法治化、國際化一流營商環境，協助廣大台胞共享中國式現代化的廣闊機會與光明前景。

朱鳳蓮稱，中國方面發布實施依法懲治「台獨」頑固分子司法文件，針對的是極少數「台獨」頑固分子。民進黨當局嚇阻於司法文件的巨大壓力，故意將廣大台灣同胞同極少數「台獨」頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背，抹黑司法文件，煽動兩岸對立，阻礙兩岸交流。這嚴重侵害廣大台灣同胞的正當權益。

她說，我們熱烈歡迎並支持廣大台灣同胞透過各種形式參與兩岸交流合作，為兩岸關係發展注入信心與活力。