中國呼籲全面禁止核武器 建立無核武世界

《不擴散核武器條約》第11次審議大會第二次籌備會22日在瑞士日內瓦召開，中方已向籌委會提交關於無核安保問題及美英澳核潛艇合作問題的工作文件。(取材自央視新聞)

央視報導，《不擴散核武器條約》第11次審議大會第二次籌備會22日在瑞士日內瓦召開。中國代表團已向籌委會提交關於無核安保問題及美英澳核潛艇合作問題的工作文件。根據中國外交部發布的《中國關於互不首先使用核武器倡議的工作文件》，北京當局再度呼籲全面禁止和徹底銷毀核武器，最終建立無核武器世界。

據了解，《不擴散核武器條約》於1970年生效，並於1995年無限期延長。締約國每5年召開一次審議大會，下一次審議大會將於2026年舉行，會議前的三年裡，籌委會將每年召開會議。

與此同時，中國外交部22日同步發布《中國關於互不首先使用核武器倡議的工作文件》與《中國關於無核安保問題的工作文件》等兩文件。外界認為上述兩文件表明中方在核武上的立場。

值得注意的是，無核安保問題文件上提及，中國已明確承諾在任何時候、任何情況下不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家或無核武器區使用或威脅使用核武器。

另外，前述文件也明列根據相關安理會決議，核武器國家向無核武器國家提供安全保證，但多數情況下附加了條件。因此中方強烈呼籲盡早締結一項關於保證不對無核武器國家和無核武器區，使用或威脅使用核武器的國際法律文書。

前述文件提議第11次審議大會及其籌備會議應討論問題，包括：所有核武器國家均應發表公開聲明，保證無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器；核武器國家應支持建立無核武器區的努力，尊重無核武器區法律地位；核武器國家應降低核武器在國家安全政策中的作用；有關核武器國家應廢除「核共享」及「延伸威懾」安排，將部署在境外的核武器全部撤回本國等。