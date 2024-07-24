烏克蘭外長突訪中 中學者：有2原因

烏克蘭外交部長庫列巴23日訪中國。(取材自臉書)

烏克蘭 外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日抵達北京，展開對中國的首次訪問，他行前表示，基輔與北京直接對話非常重要。中國學者分析，此次行程安排得臨時，顯示烏克蘭的選擇愈來愈少，須提前尋找「保險桿」，來緩解之後美國可能提出以領土換和平所引起的憂慮。

中國外交部發言人毛寧表示，庫列巴訪華期間，將與外交部長王毅會談，就落實兩國元首共識，推進中烏合作以及雙方共同關心的問題交換意見。對於烏克蘭危機，中方始終認為早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方的共同利益。中方將繼續站在和平和對話的一邊，支持國際社會匯聚更多的共識，共同尋找政治解決危機的切實可行途徑。

鳳凰網引述復旦大學專研北韓的學者鄭繼永分析，認為烏克蘭外長著急訪中有兩個原因，首先，烏克蘭擔心一旦川普 上台，美國將不會繼續援助烏克蘭武器，這意味著澤倫斯基可能會失去更多關鍵據點，甚至輸掉戰爭。

鄭繼永進一步分析，雖然川普沒有明確說如何在短時間結束衝突，但很大機率是想讓烏克蘭用領土來換取和平，「而在這個時候，唯一能幫到烏克蘭的恐怕只有中國。因為中國始終強調各國主權、領土完整應該得到尊重」。

另據環球時報報導，中國俄羅斯 東歐中亞學會秘書長王曉泉分析，烏克蘭愈來愈不敢完全指望美歐和北約，急需尋找新的支持性力量，從烏克蘭政府的視角看，中國同時擁有巨大的世界性影響和對俄羅斯的影響力。「庫列巴訪華的目標正是尋求中國幫助其擺脫困局。」