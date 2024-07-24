中國太空研究獲突破：嫦5所帶回月壤含分子水

月球表面含水礦物的效果圖。(取材自新華網╱中國科學院物理研究所供圖)

中國太空 研究又有新突破，科研人員從嫦娥5號帶回的月球樣本中，發現了一種富含水分子和銨的未知礦物晶體—ULM-1，這一發現標誌著首次在月壤中發現分子水，同時揭示水分子和銨在月球上的真實存在形式。此外，中國新一代載人運載火箭發動機長程高模試驗成功，有助未來載人月球探測工程開展。

明報引述央視報導，相關研究成果近日在學術期刊「自然-天文學」（Nature Astronomy）在線發表。對於月球上是否存在水，以及月球演化研究和資源開發至關重要，過去月球不含水成為月球科學的基本假設，這次的發現對認識月球火山演化、月地起源等問題產生重要影響。

嫦娥5號採集的月壤樣品屬於最年輕的玄武岩，是迄今為止緯度最高的月球樣品，為月球水的研究提供了新機遇。中國科研人員開展的這項研究基於單晶衍射和化學分析發現，這些月球水和銨以一種水合礦物形式出現。該礦物分子式中含有多達6個結晶水，水分子在樣品中的質量比高達41%。

這種水合礦物的發現揭示了月球上水分子可能存在的一種形式「水合鹽」。與易揮發的水冰不同，這種水合物在月球高維度地區（嫦娥5號採樣點）非常穩定。這意味著，即使在廣闊的月球陽光照射區，也可能存在這種穩定的水合鹽。這為未來月球資源的開發和利用提供了新的可能性。

此外，將用於載人登月的新一代載人運載火箭三級液氫液氧發動機日前完成高空模擬環境長程試驗，驗證了該發動機在太空中長時間工作的可行性，試驗取得圓滿成功。