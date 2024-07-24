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三中剛過 王毅晤美企高管團 重申共贏3原則

記者陳政錄／綜合報導
中國外交部長王毅(中)22日在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團。(新華社)
中國外交部長王毅(中)22日在北京會見美中貿易全國委員會董事會代表團。(新華社)

中共20屆三中全會後，首個由蘋果、高通、美光、波音、高盛、聯邦快遞等美企高層組成的代表團，近日訪問北京，並已與中國外長王毅、國務院副總理何立峰、商務部長王文濤等高官會面。中國官員稱，希望美企把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和「中國式現代化」進程。

央視旗下「玉淵譚天」發布，會見在北京人民大會堂舉行，美企訪問名單中包括蘋果、高通的負責人，並形容他們都是在中國擁有龐大業務的「老熟人」，他們此次的行程安排也比較臨時和匆忙。文章稱，在與其中一位美企高層互動時，對方不斷強調「中美關係非常重要」。

新華社報導，美中貿易全國委員會董事會代表團由董事會主席、聯邦快遞總裁芮思博，及高盛集團總裁溫澤恩、蘋果首席運營官傑夫威廉斯、美光科技總裁桑傑梅赫羅特拉、波音國際集團總裁納爾遜等人組成。

王毅在會見美企代表團時表示，三中全會剛落幕，希望美中貿委會及會員企業結合在中發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對中國正確認知。

王毅並稱，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，強調中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，同時也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

何立峰則表示，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。

商務部長王文濤會見美企代表團時表示，中方將做好外資准入的「減法」和優化營商環境的「加法」，但他也提到，美對中投資限制措施將嚴重影響美國企業在中投資經營。王文濤並回應美企具體關切，就經貿領域國家安全邊界、美對中加徵關稅等問題闡述中方立場。

此外，中國貿促會會長任鴻斌向代表團說明三中全會有關情況，解讀高水準對外開放相關舉措。雙方就服務外企在中更好發展、共同推動中美工商界合作等進行交流。

中國商務部長王文濤(右)23日在北京會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的美企高層...
中國商務部長王文濤(右)23日在北京會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的美企高層代表團。(取材自商務部網站)

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