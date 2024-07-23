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避免美國摸底 中國對超級電腦故作神秘

中央社／華盛頓22日綜合外電報導

美國對中國展開科技圍堵後，幾十年來兩國科學家在超級電腦領域共同合作的景況不再。美方發現中國已不參與一個著名的國際超級運算論壇，似乎不想讓美方摸底。

華爾街日報指出，體積宛如網球場大小的超級電腦是改良AI、研製疫苗、預測颱風乃至武器開發所不可或缺。中國不再於國際超級運算論壇露臉標誌美、中在超級電腦領域的合作時代告終，並分道揚鑣。西方科學家表示，隨各國在超級電腦「各搞各的」，恐使人工智慧（AI）和其他技術發展減緩。

中方之舉也讓華府更難研判一項至為攸關美國國家安全的問題：究竟美、中誰的超級電腦運算更快？學術圈一些人開始尋找有關中國超級運算進展的線索，包括詳細檢視研究論文，或把握一切會議場合探問中國同業。

超級電腦已成美中科技冷戰的核心。誰擁算力更快的超級電腦，誰就能在研發核武和其他軍事技術方面佔據優勢。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corp.）科技分析領域的高級顧問古德瑞契（Jimmy Goodrich）說：「若對方用於模擬與研發戰機、武器所用的超級電腦，在速度、精確度等比己方強20%或甚至只強1%，做出的東西就能先鎖定對手，己方屆時就是被人將一軍。」

中國近期不再參加名為Top500的國際超級運算論壇，顧名思義，這個論壇會排名世界前500強運算最快的超級電腦。雖然根據6月公布的最新排名，當今世界前三快的超級電腦都在美國，但分析圈認為實情恐非如此。

Top500共同創辦人唐傑拉（Jack Dongarra）說：「中國人有更快的超級電腦，只是目前他們沒提交機器的性能結果。」

當今最快的超級電腦由數以萬片尖端晶片驅動。美國在2015年採取一項舉措，限制中國超級電腦開發人員使用英特爾（Intel）晶片和其他美國硬體設備；4年後川普政府祭出更廣泛出口限制，後來拜登政府又進一步收緊。

唐傑拉和研究中國的分析師們指出，他們相信北京擔心若端出最好的超級電腦，只會招來美國更嚴厲打壓。

Top500論壇創立於1993年，當時還是田納西大學教授的唐傑拉與德國同事發數學題給超級電腦，然後根據解題時間對機器排名。

各機構與組織向來是自願參與由論壇所做的排名。唐傑拉估計有約50部超級電腦屬漏網之魚，認為只要這些電腦的擁有者（有情治機構也有民間公司）提交數據，設備一定能排入世界前500強。

在超過20年時間裡，美國的超級電腦始終在兩年一度的Top500排名稱霸。但2017年11月，中國上榜電腦202台，超越美國的143台。美國商務部2019年將5間中國超級運算機構列入黑名單，指這5個機構將超級電腦用於軍事及核武用途，禁止美企在未取得許可下出售零組件給5間機構。

唐傑拉說，2019年是一重大轉捩點，因為後來中方參與Top500開始縮水。他回憶有次問中方同儕原因時，對方只說「不被允許提交資訊」；與此同時，中方科學家在其他科研論壇也減少資料分享幅度。

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