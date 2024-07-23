中國多地要求排查海外遊學團 要防止「推崇西方政體」

暑假期間，許多家長會安排孩子參加各式研習營隊。圖為山東榮成各大海洋牧場接待研學遊的學生團隊。（新華社資料照片）

暑假是學生參加課外研習的旺季，但中國多地傳出政府發布通知，要求排查中小學生海外研學團參與情況，要「防止意識形態汙染」。該通知稱，將對相關項目開展全面排查，重點整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容。

綜合中媒報導，一份網傳的河南 省教育廳紅頭文件顯示，為落實中國教育部 工作要求，當地教育部門和文旅部門需協同合作，對中小學生「海外研學團」進行全面摸底排查；同時全面排查整頓此類項目「潛藏的意識形態風險」。

河南省這份通知還提及，中小學準備開展研學活動的，要將擬定方案上報教育部門審核，並要求校方提醒家長審慎選擇赴境外的研學旅遊、英語學習和夏令營等活動。另一份網傳的瀋陽市教育局 緊急通知也顯示，要「加強意識形態風險防控」，加強中小學生海外研學項目的規範管理。甘肅臨夏市教育局官微日前則發消息指，當地已上報海外研學摸排情況報告。

瀋陽市教育局緊急通知顯示，要「加強意識形態風險防控」，加強中小學生海外研學項目的規範管理。（取材自微博）

除了上述地方，自媒體公眾號「ATT研究」發文指出，根據朋友圈，上海、河北、廣西的家長也都收到了類似摸排通知，要求家長「不為孩子報名參加各類機構自行開展的支教研學類活動，如有類似情況及時通過班主任告知學校」。一名山西家長稱，收到的學校通知上還點名了特定的研學機構，提醒家長如果去了要跟班主任通報。